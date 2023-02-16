16 Şubat 2023, Perşembe
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Ebrar Sitesi kum yığınına döndü! Tevfik Tepebaşı kayıp... Siteden satılık ev ilanları hala duruyor
10 katlı 29 bloklu Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi çifte felaketin en acı simgelerinden biri. Bin 300 kişinin yaşadığı o site, depremle birlikte adeta bir kum yığını olup çöktü. Kum yığınına döndü. Ebrar Sitesini yapan Tevfik Tepebaşı şu anda kayıp. Siteden satılık ev ilanları ise hala internette duruyor. Fiyatları da oldukça yüksek.