Ebrar Sitesi müteahhidi kimdir? Ebrar Sitesi müteahhidi Tevfik Tepebaşı kimdir, nereli?

KAHRAMANMARAŞ EBRAR SİTESİ MÜTEAHHİDİ TEVFİK TEPEBAŞI KİMDİR?

Tevfik Tepebaşı adlı bir müteahhit tarafından yapılan ve depremde yıkılan binalarda çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.