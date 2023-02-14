Ebrar Sitesi müteahhidi kimdir? Ebrar Sitesi müteahhidi Tevfik Tepebaşı kimdir, nereli?
"Ebrar Sitesi müteahhidi kimdir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yer alan 8 bloklu, 10 katlı dairlerden oluşan Ebrar Sitesi ise deprem sonrası yerle bir oldu. Oldukça fazla kişinin yaşadığı Ebrar Sitesi'nin müteahhidi merak ediliyor. Peki, Ebrar Sitesi müteahhidi kimdir? Ebrar Sitesi müteahhidi Tevfik Tepebaşı kimdir, nereli?
"Ebrar Sitesi müteahhidi kimdir? Ebrar Sitesi müteahhidi Tevfik Tepebaşı kimdir, nereli?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yer alan 8 bloklu, 10 katlı dairlerden oluşan Ebrar Sitesi ise deprem sonrası yerle bir oldu. Oldukça fazla kişinin yaşadığı Ebrar Sitesi'nin müteahhidi merak ediliyor. Peki, Ebrar Sitesi müteahhidi kimdir? Ebrar Sitesi müteahhidi Tevfik Tepebaşı kimdir, nereli?
KAHRAMANMARAŞ EBRAR SİTESİ NEREDE?
Ebrar Sitesi'nin 1999 depreminden sonra yapıldığı öğrenilirken, 10 katlı binaların her katında 4 dairenin yer aldığı ve en az 320 dairenin bulunduğu belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ EBRAR SİTESİ MÜTEAHHİDİ TEVFİK TEPEBAŞI KİMDİR?
Tevfik Tepebaşı adlı bir müteahhit tarafından yapılan ve depremde yıkılan binalarda çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.
TEVFİK TEPEBAŞI NEREDE?
Yaşanan yıkım sonrası Tevfik Tepeaşı'nın nerede olduğu bilinmiyor. Güncel bilgilere sitemizden erişebilirsiniz.
EBRAR SİTESİ SATILIK DAİRE İLANLARI HALA DURUYOR
Hala internette satılık daire ilanları duran, depremle yerle bir olan sitenin satışa sunulduğu fiyatlar sosyal medyada büyük tepki çekti.
İlanların her birinde binanın yaşının değişmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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- Ebrar Sitesi müteahhidi kimdir? Ebrar Sitesi müteahhidi Tevfik Tepebaşı kimdir, nereli?
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