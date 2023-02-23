CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hangi çadırın önünde oturduğundan bile habersiz! Kızılay'ın el uzatmadığı tek bir depremzede kalmadı | 'Hilal-i Ahmer' her yerde

Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü kurumlarını karalamayı pişkinlikle sürdüren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Deprem bölgesinde bir Kızılay çadırı görmedim. Kızılay nerede?" sözlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok sert tepki göstermişti. Kızılay, depremin ilk gününden bu yana 4 bini gönüllü 6 bin personeliyle depremzedelerin yaralarını sardı. Her gün 2.5 milyon kişiye sıcak yemek dağıttı. En ücra köylere bile mobil sağlık hizmeti götürdü. Bu vatanın 'Hilal-i Ahmer'inin el uzatmadığı tek bir depremzede dahi kalmadı.

Sabah Giriş Tarihi: 23.02.2023 08:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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