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Haberler Galeri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hangi çadırın önünde oturduğundan bile habersiz! Kızılay'ın el uzatmadığı tek bir depremzede kalmadı | 'Hilal-i Ahmer' her yerde

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hangi çadırın önünde oturduğundan bile habersiz! Kızılay'ın el uzatmadığı tek bir depremzede kalmadı | 'Hilal-i Ahmer' her yerde

Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü kurumlarını karalamayı pişkinlikle sürdüren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Deprem bölgesinde bir Kızılay çadırı görmedim. Kızılay nerede?" sözlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok sert tepki göstermişti. Kızılay, depremin ilk gününden bu yana 4 bini gönüllü 6 bin personeliyle depremzedelerin yaralarını sardı. Her gün 2.5 milyon kişiye sıcak yemek dağıttı. En ücra köylere bile mobil sağlık hizmeti götürdü. Bu vatanın 'Hilal-i Ahmer'inin el uzatmadığı tek bir depremzede dahi kalmadı.

Sabah
Giriş Tarihi: 23.02.2023 08:01
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hangi çadırın önünde oturduğundan bile habersiz! Kızılay’ın el uzatmadığı tek bir depremzede kalmadı | ’Hilal-i Ahmer’ her yerde

Kızılay, depremin ilk gününden bu yana, Asrın Felaketinin vurduğu 10 ilde, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hangi çadırın önünde oturduğundan bile habersiz! Kızılay’ın el uzatmadığı tek bir depremzede kalmadı | ’Hilal-i Ahmer’ her yerde

2 bine yakın çalışanı ve 4 binden fazla gönüllü ile yaraları sarmaya çalışan Kızılay, bölgede bine yakın noktada hizmet veriyor.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hangi çadırın önünde oturduğundan bile habersiz! Kızılay’ın el uzatmadığı tek bir depremzede kalmadı | ’Hilal-i Ahmer’ her yerde

5 aşevi, 86 ikram aracı, 375 mobil mutfak, 41 mobil fırın ve 22 sahra mutfak ile günlük 2 milyon 500 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek veren Kızılay, 16 günde 55 milyon kişiye beslenme desteği sağladı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hangi çadırın önünde oturduğundan bile habersiz! Kızılay’ın el uzatmadığı tek bir depremzede kalmadı | ’Hilal-i Ahmer’ her yerde

En ücra köylere kadar ulaşan Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımları da yapıyor.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hangi çadırın önünde oturduğundan bile habersiz! Kızılay’ın el uzatmadığı tek bir depremzede kalmadı | ’Hilal-i Ahmer’ her yerde

EN ÜCRA KÖYLERE MOBİL SAĞLIK HİZMETİ

Ana hizmet alanı olan beslenme desteğinin yanı sıra depremzedelere diğer alanlarda da destek olmaya çalışan Kızılay, afetin hemen ardından kan temini ile başlattığı sağlık desteğini bölgeye gönderdiği mobil sağlık araçları ile de devam ettiriyor.