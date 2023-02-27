Depremde hasar alan araçlar ne olacak? Sigorta şirketlerine kritik çağrı: Hak sahiplerine acilen ödeme yapın

11 İLDE 3,3 MİLYON MOTORLU KARA TAŞITI BULUNUYOR

Depremden etkilenen 11 ilde toplam motorlu kara taşıtı sayısı da Ocak 2023 itibarıyla 3 milyon 298 bin 433 olarak belirlendi. Bunların 1 milyon 546 bin 280'ini otomobiller oluşturuyor. Bu illerde toplam 717 bin 465 motosiklet, 503 bin 113 kamyonet, 311 bin 61 traktör, 117 bin 237 kamyon, 71 bin 382 minibüs, 22 bin 588 otobüs ve 9 bin 307 de özel amaçlı taşıt bulunuyor.

En fazla araç sayısına sahip iller 750 bin 1'le Adana ve 601 bin 997'yle Gaziantep olurken, depremden en çok etkilenen illerden Hatay'da 557 bin 264 taşıt yer alıyor. Bu ili, 273 bin 435 araçla Şanlıurfa izliyor. Kahramanmaraş'ta da 272 bin 341 motorlu kara taşıtı bulunuyor. Bu araçlardan ne kadarının deprem nedeniyle hasar gördüğü ya da perte çıktığı ise bilinmiyor.