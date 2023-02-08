08 Şubat 2023, Çarşamba
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Malatya’da deprem otobüs terminaline zarar verdi! Araçlar çatının altında kaldı
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7’lik deprem Malatya’da bulunan otobüs terminaline de zarar verdi. O sırada terminalde bulunan otobüsler ve araçlar yıkılan çatının altında kaldı. Terminalde can kaybının yaşanmaması ise bir nebze olsun yüzleri güldürdü. Depremden sonra bölgeye gelen vatandaşlar ise terminale uzak bir noktada inerek ulaşımlarını sağlıyorlar. O bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalın anlattı.