Tahtalı Barajı’nda son 23 yılın en kurak senesi! Eski halinden eser yok şimdi

Yani hiç yağmur yağmazsa Tahtalı Barajı'nda İzmir metropolüne 300 gün yetecek kadar su var. Yaptığımız planlamalarla bu suyu etkili bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu sene, Tahtalı Barajı açısından son 23 senedeki en kurak 5. sene. Geçen sene Tahtalı Barajı'na 708 milimetre yağış aldık. Bu yıl ekim ayından itibaren aldığımız yağış miktarı ise 353 milimetre. Bu da bize toplam 26 milyon metreküp su getirdi. Vatandaşlarımızdan sularını daha dikkatli kullanmalarını istiyoruz. Mart-nisan aylarında yağış gelmesi durumunda biraz daha nefes alacağız" dedi.