18 Şubat 2023, Cumartesi
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Deprem bölgesinde enkazdan çıkarılan araçlar ne olacak?
Deprem bölgesi Malatya'da 80 araç enkaz altında zarar gördü. Hasarlı araçlar şehirde bulunan otoparklara kaldırıldı. Araçların çoğu ağır hasarlı ya da kullanılamaz halde. Hurdaya dönen araçlar depremin şiddetini ortaya koydu. 10 araç sahibine teslim edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.