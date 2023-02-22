Kahramanmaraş’ta depremde hasar gören araçlar havadan görüntülendi!
Türkiye 6 Şubat’ta 2 büyük depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, depremde hasar görüp, boş araziye çekilen araçlar, dronla havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazı altında kalan çok sayıda araç da zarar gördü.
Enkazdan çıkarılan araçlar, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki boş araziye çekiliyor.
Bölgede askerler 24 saat nöbet tutuyor. Burada 70 hasarlı araç bulunuyor.
Hasarlı araçlar, ruhsat sahiplerinin talep etmesi durumunda kendilerine teslim ediliyor.
Bu bölgedeki araçlar, dron ile görüntülendi.
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