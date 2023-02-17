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Hatay’da depremde zarar gören binalara araçlar kalkan oldu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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Hatay’da depremde zarar gören binalara araçlar kalkan oldu!

Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük depremin en çok yıkıma ve hasara yol açtığı yerlerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde bazı binaların yıkılmasını, park halindeki araçlar önledi. Araçların, yan yatmak üzere olan binalar ile zemin arasında sıkıştığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından ölü sayısı, 38 bini aştı. Depremin en çok etkilediği şehirlerden biri de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina, yerle bir olurken, yıkılan yapıların çoğunda iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Bazı noktalarda arama- kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Kentte depremin etkisiyle bazı binalar, yan yatarken, bazı binalar ise olduğu yere çöktü. Önünde araçların park halinde olduğu bazı binaların devrilmesini ise park halindeki bu araçlar engelledi.

Yan yatmak üzere olan binalar ile zemin arasında sıkışan araçlar, hasar gören binaların yıkılmasını önledi. Binaların altında sıkışan araçlar, ilginç görüntü oluşturdu.

Antakya ilçesindeki binanın, otoparktaki 3 otomobilin üzerine doğru devrildiği, yine aynı ilçede yan yatan evin de sokakta park halindeki araca doğru çöktüğü görüldü.

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