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Haberler Galeri Düvesini satıp parasını depremzedelere gönderen 70 yaşındaki Sarıgül Teyze ördüğü çorapları da yolladı

Düvesini satıp parasını depremzedelere gönderen 70 yaşındaki Sarıgül Teyze ördüğü çorapları da yolladı

Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye'nin birlik olma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kars'ta yaşayan 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan, düvesini satıp depremzedelere 13 bin TL'lik bağış yaptı. Bununla da kalmayan Sarıgül Teyze, elleriyle ördüğü çorapları da gönderdi.

Giriş Tarihi: 14.02.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 09:45
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Düvesini satıp parasını depremzedelere gönderen 70 yaşındaki Sarıgül Teyze ördüğü çorapları da yolladı

Kars'ta düvesini satıp depremzedelere 13 bin liralık bağış yapan 3 çocuk, 8 torun sahibi Sarıgül Kaçan (), bu kez de dokuduğu yün çorapları bu bölgeye gönderdi. Depremzedeleri soğuktan koruyacak çorapları Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal'a teslim eden Sarıgül Kaçan, herkesin elinden gelen yardımı yapmasını istedi.

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Düvesini satıp parasını depremzedelere gönderen 70 yaşındaki Sarıgül Teyze ördüğü çorapları da yolladı

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem sonrası binlerce kişinin hayatını kaybettiği bölgede yaraların sarılması için Türkiye seferber oldu. 7'den 70'e herkes imkanları ölçüsünde destek için çalışırken, Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde yaşayan Sarıgül Kaçan da düvesini satarak elde ettiği 13 bin lirayı depremzedelere gönderdi.

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Düvesini satıp parasını depremzedelere gönderen 70 yaşındaki Sarıgül Teyze ördüğü çorapları da yolladı

Bu olayın ardından Sarıgül Kaçan, Aras EDAŞ Genel Müdürlüğü'nün kendisine hediye ettiği düveyi de depremzedelere bağışladığını açıkladı.

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Düvesini satıp parasını depremzedelere gönderen 70 yaşındaki Sarıgül Teyze ördüğü çorapları da yolladı

Sarıgül Kaçan, şimdi de kış şartları sebebiyle depremzedelerin üşümemesi için çorap dokudu. Bir taraftan dokuma yapan Kaçan, sandığında sakladığı 20 çift yün çorap, başörtü, havlu ve diğer giysileri de kendisine ziyarete gelen Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal'a teslim etti.

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Düvesini satıp parasını depremzedelere gönderen 70 yaşındaki Sarıgül Teyze ördüğü çorapları da yolladı

Depremzedeler için herkesi yardımcı olmaya çağıran Sarıgül Kaçan, elinden gelen desteği sağlamaya devam edeceğini söyledi.