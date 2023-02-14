Düvesini satıp parasını depremzedelere gönderen 70 yaşındaki Sarıgül Teyze ördüğü çorapları da yolladı

Sarıgül Kaçan, şimdi de kış şartları sebebiyle depremzedelerin üşümemesi için çorap dokudu. Bir taraftan dokuma yapan Kaçan, sandığında sakladığı 20 çift yün çorap, başörtü, havlu ve diğer giysileri de kendisine ziyarete gelen Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal'a teslim etti.