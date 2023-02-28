Şubat hangi yıllarda 29 çeker? 2023 Şubat ayı neden 28 çekiyor, ne zaman 29 çekecek?
2023 Şubat ayının bugün son günü. Yılın ikinci ayı olan Şubat'ın neden 28 çektiği, çok sayıda kişi tarafından sorgulanmaya başladı.Ortalama olarak aylar 30 ya da 31 gün sürerken Şubat ayı istisnalar arasında. Oldukça kısa olan bu ay oldukça avantajlı olarak görülüyor. Peki, Şubat neden 28 çekiyor, ne zaman 29 çeker? İşte, konu hakkında merak edilenler...
"Şubat hangi yıllarda 29 çeker?" sorusu Şubat ayının son günü itibarıyla merak konusu oldu. 12 ay içerisinde 28 çekmesiyle meşhur olan Şubat ayı diğer aylardan farklı olacak gözlemleniyor. Şubat ayı kış mevsiminde yer alır ve Gregoryen takvimine göre yılın 2. ayı olarak kabul edilir. Peki, Şubat ne zaman 29 çekecek? İşte, merak edilenlerin cevabı...
ŞUBAT AYI NE ZAMAN 29 ÇEKECEK?
Şubat ayı sadece 4 yılda bir 29 çeker. Şubat ayı en son 2020'de 29 çekmişti. Bundan sonraki ise 2024'te olacak.
ŞUBAT AYI NEDEN 28 VE 29 ÇEKER?
Bugün kullandığımız Gregoryen takviminin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar'ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes'e yaptırdığı "Julyen" takvimidir. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir.
Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar. Ne var ki 366 sayısı 12'ye tam olarak bölünmediğinden bazı ayların 30 bazı ayların da 31 çekmesi uygun görülür. Julyen takviminde yılbaşı, mart ayındadır ve buna göre şubat, yılın en son ayıdır. "July" olarak bilinen temmuz ayı, Julius Caesar'ın adını taşır ve 31 gün sürer.
Caesar'dan sonra yaşayan bir başka Roma İmparatoru Augustus da kendi adını bir aya verir. Ne var ki Ağustos (Augustus'un adından) ayının 30, Caesar'ın adını taşıyan Temmuz ayının 31 çekmesini haşmetine yakıştıramayan İmparator Augustus, kendi adıyla anılan ayın da 31 gün sürmesini emreder.
Bunun üzerine astronomlar, yılın son ayı olan şubattan bir günü alıp, ağustos ayına ekler. Böylece 30-29 gün döngüsü yaşayan şubat ayı 29-28 gün olarak belirlenir.
Şubat, yıl Mart ile başladığı için Roma takviminin son ayı idi. Belirli zaman aralıklarında Romalı rahipler, yılı mevsimlerle hizalayabilmek için, Şubat'tan sonra araya bir eklenti ay (Mercedonius) yerleştiriyorlardı.
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