24 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye tek yürek! 'Sarıkız'ı satıp parasını depremzedelere bağışladı

Türkiye tek yürek! 'Sarıkız'ı satıp parasını depremzedelere bağışladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.02.2023
ABONE OL
Türkiye tek yürek! ’Sarıkız’ı satıp parasını depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. 6 Şubat’ta meydana gelen “asrın felaketi” sonrası Türkiye tek yürek oldu. Kars merkeze bağlı Çorak köyünde yaşayan 57 yaşındaki Asiye Kadiroğlu, 'Sarıkız' ismini verdiği düvesini satıp, elde ettiği 13 bin lirayı depremzedelere bağışladı. Öte yandan Kars'a bağlı köylerde tandırlarda pişirilen ekmekler de poşetlendikten sonra deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu illerin yarasını sarmak için tüm ülkede 7'den 70'e herkes seferber oldu.

Kars'a 20 kilometre uzaklıktaki Çorak köyünde yaşayan Asiye Kadiroğlu da depremzedeler için düvesi Sarıkız'ı satışa çıkardı.

Oğlu Kadir'in de yardımıyla düveyi satan Asiye Kadiroğlu, elde ettiği 13 bin lirayı depremzedelere ulaştırmak üzere AFAD'ın hesabına yatırdı. Böyle günlerde birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirten Asiye Kadiroğlu, imkanları ölçüsünde yardıma devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan Kars'ın bazı köylerinde kadınlar, depremzedelere ekmek pişirmek için tandırlarını yaktı.

Kadınlar imece usulü pişirdikleri ekmekleri Kars AFAD koordinasyon merkezine teslim edildi. Burada poşetlenen tandır ekmekleri depremzedelere gönderildi.

Depremzedeler için düvesini sattı! DEPREMZEDELER İÇİN DÜVESİNİ SATTI!
Önce düvesini sonra çoraplarını bağışladı ÖNCE DÜVESİNİ SONRA ÇORAPLARINI BAĞIŞLADI
324 KM’den gelen iyilik! 324 KM'DEN GELEN İYİLİK!
Hayalleri enkaz altında kaldı ama o yılmadı! HAYALLERİ ENKAZ ALTINDA KALDI AMA O YILMADI!
İmalat seferberliği başladı! İMALAT SEFERBERLİĞİ BAŞLADI!
Vatandaşlardan duygu yüklü yardım mesajları VATANDAŞLARDAN DUYGU YÜKLÜ YARDIM MESAJLARI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA