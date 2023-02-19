Baykar’dan Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek: 22 daire depremzedelere tahsis edilecek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 bini aşkın vatandaşımız da kurtarıldı.

11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası, yaklaşık 100 bin konut yıkıldı ya da ağır şekilde hasar alarak kullanılamaz hale geldi.