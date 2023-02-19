Baykar'dan Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek: 22 daire depremzedelere tahsis edilecek
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, afetzedeler için 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası hayata geçirildi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, personelleri için hazırlanan 22 adet eşyalı dairenin bir sene boyunca depremzedelere tahsis edileceğini ifade etti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 bini aşkın vatandaşımız da kurtarıldı.
11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası, yaklaşık 100 bin konut yıkıldı ya da ağır şekilde hasar alarak kullanılamaz hale geldi.
EVİM SENİN OLSUN KAMPANYASI
İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak için hayırseverlerin güvenilir bir uygulamayla evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına açabileceği 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası başlatıldı.
BAYKAR'DAN 22 EŞYALI EV İLE DESTEK
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası çerçevesinde, Baykar'daki çalışma arkadaşları için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi bir sene boyunca depremzedelere açtıklarını kaydetti.
Bir ay sonra hazır hale gelecek dairelerin, bir yıl süreyle depremzede ailelerin kullanımına sunulduğunu aktaran Bayraktar, depremin mağdur ettiği vatandaşların acil barınma ihtiyacının karşılanması ve sıcak bir yuvaya kavuşmaları için imkanı olan herkesi bu güzel kampanyaya davet etti.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "Depremde evlerini kaybeden kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Evim Yuvan Olsun kampanyasıyla Baykar lojmanlarımızı açıyoruz." paylaşımında bulundu.
EVİM YUVAN OLSUN KAMPANYASI NEDİR?
Uygulama kapsamında, boş ya da kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle açanların başvurusu alınacak. Başvurular, evin bulunduğu ilçenin Kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil edilecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında 'Ödünç Sözleşmesi' imzalanacak. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilecek. Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlar ise sistem üzerinden nakdi bağış yoluyla depremzedelere barınma desteği verebilecek.
KİRA BEDELİ, AFAD HESABINDA TOPLANAN KİRA BAĞIŞLARINDAN KARŞILANACAK
Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenler de bu sisteme başvurabilecek. İstenen kira bedeli, evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olacak. Kaymakamlıklar, evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu yerinde teyit edecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu bu evler de kampanyaya dahil edilecek. Bu evler için de Kaymakamlık ile ev sahibi arasında 'Kira Sözleşmesi' imzalanacak ve depremzedeler yine kaymakamlık tarafından eve yerleştirilecek. Bu evler için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.
Depremzede ailelerin kullanımı için eviyle kampanyaya katılamayanlar, bu uygulama üzerinden nakdi kira desteğinde bulunabilecek. Bu destekler, kampanya kapsamında 'indirimli olarak kiralanacak' evlerin kira ödemelerinde kullanılacak.
Depremzedelere evlerini bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhüt ile kampanyaya katılabilecek. İsteyen ev sahipleri bu süreyi 12 aya kadar uzatabilecek. Evini indirimli kiraya vermek isteyenlerin ise standart 1 yıl süreyle evlerini açmaları gerekecek.
Kampanya kapsamına dahil edilen evlere yerleştirilecek depremzede aileler AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan ve benzeri dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.
FATURALAR KAYMAKAMLIK TARAFINDAN ÖDENECEK
Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için kaymakamlık tarafından ödenecek. Bu hususta ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacak.
Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşı Türkiye Sigorta tarafından güvence sunulacak. Depremzedelerin kullanımına bedelsiz veya kiralama yoluyla açılan evler, 'Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası' kapsamına alınacak. Sigorta primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanacak.
Türkiye'nin en büyük emlak listeleme platformlarından üçü kampanyaya destek olacak. 'emlakjet.com', 'hepsiemlak.com', 'sahibinden.com' platformları sahip oldukları büyük müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendirecek. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu doldurarak kampanyaya katılabilecek. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığı'nın sistemlerine iletilecek.
Kampanyaya ilişkin detaylı bilgiye 'www.evimyuvanolsun.org' internet sitesinden ulaşılabilecek.
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