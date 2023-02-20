'Evim Yuvan Olsun' kampanyasında ayrıntılar netleşti! Faturaları kaymakamlık ödeyecek
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, yaraların sarılması, vatandaşların her türlü ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması için başlatılan seferberlik sürüyor. Aile fertlerini kaybeden çocuklu ailelere, kronik hastalığı, engelli, yaşlısı olanlara öncelik verilecek. Elektrik, doğalgaz, su faturalarını kaymakamlık ödeyecek.
Olağanüstü Hal ilan edilen 11 ilden kendi imkânıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda tahliye olan vatandaşlar için bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Depremden etkilenenler geçici olarak e-Devlet üzerinden üç ay geçerli olacak barkotlu kimlik belgesi alabilecek.
Barınma, taşınma yardımlarında ödemeler Çevre Bakanlığı'nca yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça yapılacak. Depremden etkilenenlerin barınma sorunun çözümüne katkı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında aile fertlerini kaybeden çocuklu ailelere, kronik hastalığı, engelli, yaşlısı olanlara öncelik verilecek.
Ev sahiplerine ilave gider oluşmaması için konutların elektrik, doğalgaz, su faturalarını kaymakamlık ödeyecek. Bu kampanyayla boş, kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle vereceklerin başvuruları kaymakamlık tarafından yerinde incelenecek. Evdeki eşyalar "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası kapsamına" alınacak.
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Olağanüstü Hal ilan edilen 11 ilde depremzedelere yönelik başlatılan "Evim Yuvan Kampanyası"nda sürecin işleyişi, destek ödemelerine ilişkin soruların yanıtları şöyle:
DEPREM BÖLGESİNDEN AYRILANLAR HAK KAYBINA UĞRAR MI?
Deprem bölgelerinden kendi imkânlarıyla ya da AFAD koordinasyonunda tahliye olanlar için bir hak kaybı söz konusu olmayacak.
DEPREMDEN ETKİLENEN YAPILARA İLİŞKİN HASAR DURUMU NEREDEN ÖĞRENİLİR, HAK SAHİPLİĞİ İŞLEMLERİ İÇİN NE YAPMALIYIM?
Binanın hasar durumuna ilişkin bilgiler http://hasartespit.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
Hak sahipliği işlemleri hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra başlayacak. Bu işlemlere e-Devlet üzerinden "AFAD Afetzede Hak Sahipliği Başvurusu" adıyla açılan bağlantıdan yapılacak.
KİMLİK KARTI OLMAYANLAR BARINMA, TAŞINMA YARDIMINDAN NASIL YARARLANACAK?
Depremden etkilenenler kimlik kartı başvurusuna gerek kalmadan geçici olarak e-Devlet üzerinden kimlik belgesi alabilir. Geçici kimlik belgesinden depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olanlar yararlanabilecek. Afetzedeler kendileri, veli ya da vasisi oldukları için de barkodlu geçici kimlik belgesi alabilir. Bu kimlik belgeleri üç ay geçerli olacak.
HENÜZ HESABIMA PARA YATMADI NE YAPABİLİRİM?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacaktır. Yardım desteği evi hasar alan her vatandaşa TC kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankası'na yapılacak.
"EVİM YUVAN OLSUN" KAMPANYASINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Boş, kullanmadığı evini depremzedelere ev sahibi yönlendirilen emlak sitelerinde başvuru formunu dolduracak. Başvuruyu alan emlak sitesi, ev sahibi ile iletişime geçerek bilgileri doğrulayacak. Emlak siteleri doğrulanmış bilgileri kamu kurumlarına iletecek. Kaymakamlık yetkilileri evi ziyaret ederek uygunluk tespiti yapacak. Uygun bulunan evler bedelsiz olarak kampanyaya dâhil edilecek. Süre bitiminde kaymakamlık konutu ev sahibine teslim edecek.
EVİNİ AÇAN MÜLK SAHİPLERİYLE BİR KONTRAT İMZALANACAK MI?
Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Ödünç Sözleşmesi" imzalanacak. Evini indirimli bedelle 1 yıllığına kiraya vermek isteyenlerle de kira sözleşmesi imzalanacak. Kaymakamlıklar evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu yerinde teyit edecek. Belirlenen depremzede aile eve kaymakamlıkça yerleştirilecek. Ev için belirlenen kira bedeli AFAD hesabında toplanan kira bağışlarıyla karşılanacak. Evini bedelsiz vermek isteyenler en az 3 aylık bir taahhütle kampanyaya katılabilir. İsterlerse süreyi 12 aya kadar uzatabilir. İndirimli bedelle kiraya verenlerin de 1 yıl süreyle evini açması gerekiyor.
NAKDİ KİRA YARDIMI YAPMAK DA MÜMKÜN MÜ?
Evi ile kampanyaya katılamayanlar nakdi kira desteğinde bulunabilir. Nakdi kira yardımı yapmak isteyenlerin vereceği destekler indirimli kiralanacak evlerin ödemesinde kullanılacak.
KAMPANYADAN YARARLANACAK DEPREMZEDELER NASIL BELİRLENECEK?
Kampanya kapsamına dâhil edilen evlere yerleştirilecek depremzede aileler AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı olanlar ve depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.
EVLERİN FATURALARINI KİM ÖDEYECEK?
Depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğalgaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafında ödenecek. Ev sahibine ilave gider doğmaması sağlanacak.
Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşın Türkiye Sigorta güvence sunacak. Depremzedelerin kullanımına bedelsiz veya kiralama yoluyla açılan evler, "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası" kapsamına alınacak.
KAMPANYADA KİMLER ROL ALACAK?
Türkiye'nin en büyük emlak listeleme platformlarından "emlakjet.com, hepsiemlak.com, sahibinden.com. " destek verecek. Bu platformlar, sahip oldukları büyük müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendirecek. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu dolduracak kampanyaya katılabilecek. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilecek. Kampanya hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler için hazırlanan www.evimyuvanolsun.org. Bu sitesinden sürece ilişkin bilgi alabilecek. Nakdi kira yardımında bulunmak isteyenler için gerekli yönlendirme de bu platformda yapılacak.
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