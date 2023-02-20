’Evim Yuvan Olsun’ kampanyasında ayrıntılar netleşti! Faturaları kaymakamlık ödeyecek





KAMPANYADA KİMLER ROL ALACAK?

Türkiye'nin en büyük emlak listeleme platformlarından "emlakjet.com, hepsiemlak.com, sahibinden.com. " destek verecek. Bu platformlar, sahip oldukları büyük müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendirecek. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu dolduracak kampanyaya katılabilecek. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilecek. Kampanya hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler için hazırlanan www.evimyuvanolsun.org. Bu sitesinden sürece ilişkin bilgi alabilecek. Nakdi kira yardımında bulunmak isteyenler için gerekli yönlendirme de bu platformda yapılacak.