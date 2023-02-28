Türkiye tek yürek! Makbule nine herkesi duygulandırdı: Yüreğimiz yanıyor

Bir daha böyle afetler yaşanmaması dileğinde bulunan Can, şöyle devam etti:

"Allah onlara güle güle yakmayı nasip etsin, bir daha böyle afetleri göstermesin. Onlar orada dururken bizim yüreğimiz yanıyor. Vallahi 23 gün oldu gözyaşı döküyorum televizyon başında. Bizim ormanımız çok büyük. Kuruyan ağaçları kesip götürdüler. Burada herkes çalıştı, ben de hiç evde durmadım. Yardım etmeye çalıştım."