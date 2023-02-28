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Türkiye tek yürek! Makbule nine herkesi duygulandırdı: Yüreğimiz yanıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Türkiye tek yürek! Makbule nine herkesi duygulandırdı: Yüreğimiz yanıyor

6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketi Türkiye’yi sarstı. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından tüm ülke tek yürek oldu, yaraları sarmaya başladı. Sinop'ta yaşayan 85 yaşındaki Makbule Can, deprem bölgesine göndermek için komşularıyla odun çuvallıyor. İlerlemiş yaşına rağmen afet bölgesindeki vatandaşlar için yardım eden Makbule nine, "Onlar orada dururken bizim yüreğimiz yanıyor. 23 gün oldu gözyaşı döküyorum televizyon başında. Burada herkes çalıştı, ben de hiç evde durmadım" dedi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yakacak ihtiyaçlarının karşılanması için kentten bölgeye odun sevkiyatı devam ediyor.

Merkez ilçeye bağlı Fidanlık köyünde yaşayan Makbule Can ve ailesi de kendilerine ait araziden yaptıkları ağaç kesimlerinden elde ettikleri 50 ton odunu deprem bölgesine gönderdi.

İlerlemiş yaşına rağmen köydeki komşularıyla el birliği yapan Can, kesilen odunları çuvallara doldurarak çalışmalara destek oluyor.

Makbule Can, depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, yardımın yanı sıra orada yaşayanlar için sürekli dua ettiğini dile getirdi.

Bir daha böyle afetler yaşanmaması dileğinde bulunan Can, şöyle devam etti:

"Allah onlara güle güle yakmayı nasip etsin, bir daha böyle afetleri göstermesin. Onlar orada dururken bizim yüreğimiz yanıyor. Vallahi 23 gün oldu gözyaşı döküyorum televizyon başında. Bizim ormanımız çok büyük. Kuruyan ağaçları kesip götürdüler. Burada herkes çalıştı, ben de hiç evde durmadım. Yardım etmeye çalıştım."

Yardım etmenin kendisine zor gelmediğini aksine keyif aldığını belirten Can, "Orada insanları gördükçe üzülüyorum. Allah'ım bize bir daha böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

Sinop İş İnsanları Derneği Başkanı Yılmaz Öz de evinde ziyaret ettiği Makbule Can'a desteği için teşekkürlerini iletti.

Can'a hazırladıkları teşekkür belgesini takdim eden Öz, dernek olarak odunların bölgeye sevkiyatında, ulaşımın sağlanması noktasında katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

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