Balıkesir’de yaşayan İranlı aile depremzedeler için arabasını satışa çıkardı: Türkler de bana yardım ederdi

Deprem bölgesindeki insanlar için hep dua ettiğini belirten Naseri, şöyle konuştu:

"Allah'ım elimden ne gelir? Bu insanlara nasıl yardım ederim? Benim de çocuğum var, çok zor olduğunu biliyorum, görüyorum. Hava soğuk, insanlar orada soğukta kalıyor. Onlar oradayken ben ne yapayım, ben nasıl gece rahat yatayım? Nasıl hayata devam edeyim? Türkiye çok güzel, Türk insanlarını, arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlar bize çok misafirperver davrandı, burada çok yardım ettiler. Ben de aynı durumda olsaydım, Türkler de bana yardım ederdi. O yüzden bizde sadece bir tek araba vardı. Çocuklarımla düşündük, Allah rızası için aracımızı satıp parasını depremzedelere verme kararı aldık."