Balıkesir’de yaşayan İranlı aile depremzedeler için arabasını satışa çıkardı: Türkler de bana yardım ederdi
Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ili etkiledi. Yaşanan dehşetin ardından Türkiye depremin yaralarını sarmaya devam ederken, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşamını sürdüren İranlı Akbari ailesi deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak için aracını satışa çıkardı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen vatandaşlara yardımlar sürüyor.
Afetzedelere destek olmak isteyen İranlı bir aile de tek birikimleri olan 110 bin lira değerindeki 2004 model aracı satışa çıkardı.
Yabancı vatandaşlara satılabilen araçlarını Cumhuriyet Meydanı'nda getiren aile, satıştan elde edecekleri miktarı depremzedelere bağışlayacak.
"BEN DE AYNI DURUMDA OLSAYDIM, TÜRKLER DE BANA YARDIM EDERDİ"
Anne Afsaneh Naseri, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlere çok üzüldüğünü söyledi.
Deprem bölgesindeki insanlar için hep dua ettiğini belirten Naseri, şöyle konuştu:
"Allah'ım elimden ne gelir? Bu insanlara nasıl yardım ederim? Benim de çocuğum var, çok zor olduğunu biliyorum, görüyorum. Hava soğuk, insanlar orada soğukta kalıyor. Onlar oradayken ben ne yapayım, ben nasıl gece rahat yatayım? Nasıl hayata devam edeyim? Türkiye çok güzel, Türk insanlarını, arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlar bize çok misafirperver davrandı, burada çok yardım ettiler. Ben de aynı durumda olsaydım, Türkler de bana yardım ederdi. O yüzden bizde sadece bir tek araba vardı. Çocuklarımla düşündük, Allah rızası için aracımızı satıp parasını depremzedelere verme kararı aldık."
Afsaneh Naseri'nin 25 yaşındaki kızı Mona Akbari de araç kullanmayı çok sevdiğini fakat depremzedelere bağış yapmalarının kendisini daha mutlu edeceğini dile getirdi.
Ağabey Milad Akbari ise Sındırgı'da 7 yıldır yaşadıklarını ve hiç yabancı gibi hissetmediklerini anlattı.
Depremzedelere çok üzüldüklerini belirten Milad Akbari, "Aile içinde konuştuk, tek varlığımız bu arabaydı, arabayı satıp depremzedelere yardım edelim istiyoruz. Onların buna ihtiyacı var, hepimiz insanız, beraberiz. Birbirimize el ele verelim, Türk vatandaşlarımıza yardım edelim." ifadelerini kullandı.
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