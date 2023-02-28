Depremzedeler için toplanan yardımlar nasıl dağıtılıyor?

AFAD'ın bünyesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız nezdinde Asya diye bir grup kurulmuş. Depremden 1 hafta önce kurulmuş ancak 11 ilde çok iyi çalışmalar yaptılar. Burada bir kayır masamız var adeta 112 gibi çalışıyor. Her şey kayıt altına alınıyor ve burada sistemi kurduk işliyor. Vatandaşlar yardımların nereye gittiği konusunda müsterih olsun. Hepsi kayıt altına alınıyor. Hepsi afetzedelere bol şekilde ulaştırılıyor. Gelen yardımları depolamanız ve tasnif etmeniz gerekiyor. İlk başlarda bu yardımları bolca dağıttık ve hale aynı şekilde devam ediyor.