Depremzedeler için toplanan yardımlar nasıl dağıtılıyor?
Afet bölgesine yollanan yardımlar depolarda toplandıktan sonra depremzedelere ulaştırılıyor. Peki yardımların dağıtımı nasıl yapılıyor? Detayları Hatay'da bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan koordinatör vali Okay Memiş anlattı.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden 11 il etkilendi ve Türkiye derinden sarsıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bölgeye yardımlar gitmeye devam ediyor. Çadır kentler ve konteyner kentlerde vatandaşın yaraları sarılmaya çalışıyor. Devlet millet el ele mücadele ediyor.
Vatandaşların kalıcı konutlara geçmesi için de bölgede ilk kazmalar vuruldu konutların yapılmasına başlandı. Öte yandan afet bölgesine yardım yağıyor. Birçok ülke ve Türkiye'nin her köşesinden yardım gönderiliyor. Peki yardımların dağıtımı nasıl yapılıyor?
Koordinatör vali Okay Memiş'in öne çıkan sözleri:
"İlk olarak yapmamız gereken şey enkazlara müdahale etmekti. Bu aşmayı artık yavaş yavaş geçtik. Afet o kadar büyük bir afet ki AFAD hemen harekete geçti. Biz Erzurum Valiliği olarak Hatay'da görevlendirildik. 12 saatte ulaştık ve ilk enkaza giren ekiplerden biriydik. Bizim görevlendirdiğimiz ekipler yani sadece Erzurum'dan gelen ekipler 562 vatandaşımızı enkazdan sağ kurtardı. Bunun yanında kurtaramadığımız oldu ama buraya elen ekiplerin hepsi binlerce insanı kurtarmayı başardı.
Bizim eş zamanlı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Hepimiz AFAD'ın bünyesindeyiz, gelen bütün koordinatör valiler AFAD bünyesinde çalışıyoruz. İnsanı yardımlar da bölgeye oldukça fazla geldi. Sadece Hatay'a neredeyse 5 bin 500 TIR insani yardım malzemesi geldi. Kimin imkanı neyse ona göre hareket etti ve müthiş bir yardımlaşma içerisine girdi. Bunu dünyada emsali görülmemiş şekilde gerçekleştirdi.
Devlet olarak bize düşen görev de bu yardımları kesintisiz şekilde bütün afet zedelere ulaştırılmasıdır. HATAY'da 22 adet yardım deposu var. Bizim şu anda olduğumuz depodaki yardımlar Antalya ve Defne'nin köylerine çadır kentlerine ulaştırılıyor. Talep halinde tüm vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Bursa Büyükşehir Belesiyesi'ne minnettarız. Muhteşem bir iş çıkardılar. Ayrıca AFAD gönüllüleri var ki onlar da çok iyi çalıştılar.
AFAD'ın bünyesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız nezdinde Asya diye bir grup kurulmuş. Depremden 1 hafta önce kurulmuş ancak 11 ilde çok iyi çalışmalar yaptılar. Burada bir kayır masamız var adeta 112 gibi çalışıyor. Her şey kayıt altına alınıyor ve burada sistemi kurduk işliyor. Vatandaşlar yardımların nereye gittiği konusunda müsterih olsun. Hepsi kayıt altına alınıyor. Hepsi afetzedelere bol şekilde ulaştırılıyor. Gelen yardımları depolamanız ve tasnif etmeniz gerekiyor. İlk başlarda bu yardımları bolca dağıttık ve hale aynı şekilde devam ediyor.
Gelen taleplere bakıldığı zaman her ürün bizim depolarımızda olmayabiliyor. Ankara'da yine AFAD Başkanlığında ayrıca bir lojistik merkez var. Oradan talep ediyoruz ve bunları gereken yerlere ulaştırıyoruz. Un ve içme suyu ihtiyacı ayrıca gönderiliyor. Hijyen setleri yine ayrıca gelenler arasında. Soba, yakacak odun, kıyafet hepsi mevcut insanlarımız için her ihtiyaç sağlanıyor."
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