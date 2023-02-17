Azerbaycan’dan deprem bölgesine yorgan göndermişti! Server Beşirli Adıyaman’da
Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.6 ve 7,7'lık yıkıcı depremler sonrası yardım elini uzatan ilk ülke olan Azerbaycan’da halk da seferber oldu. “Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye göndermek için eski aracına yüklediği eşyalarla fotoğraflanan ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra birçok kişinin takdirini kazanan Azerbaycanlı Server Beşirli, Adıyaman'da yardım çalışmalarına katıldı.
Türkiye'deki depremlerin ardından yaralarının sarılması için Azerbaycan'dan Adıyaman'a gelen ekipler yoğun çaba sarf ediyor, yardım kampanyalarına destek oluyor.
Türkiye'ye yardımda bulunmak için çaba sarf edenlerden biri de Bakü yakınlarındaki Ceyranbatan kasabasında yaşayan 34 yaşındaki Server Beşirli. Önce kendisi ve ailesine ait eşyaları yardım toplama merkezine ulaştıran Beşirli, sonrasında da arabasıyla kasabada dolaşarak yardım etmek isteyenlerin eşyalarını ilgili yere ulaştırdı.
Eski kırmızı arabasının üzerindeki yardım malzemeleriyle Bakü sokaklarında çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla milyonların gönlünde taht kuran Beşirli, Adıyaman'daki yardım kampanyalarında da depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek oluyor.
Beşirli, kardeş ülke olarak gördükleri Türkiye'deki depremzedelere yardım ulaştırmak için çalışma yürüttüğünü söyledi.
Büyük yıkımın olduğu Adıyaman'da da yardım çalışmalarına katıldığını anlatan Beşirli, şunları kaydetti:
"Burada insanlar çadırlarda yaşıyor. Elimizden gelen yardımı vermeye çalışıyoruz. Üç gündür buradayım ve yardımlara katıldım. Kardeş ülkeye yardım edilmesi gerekiyor. İlk gün giyim, yatak, battaniye ve ayakkabı temin ettim. Sonrasında erzak toplamaya çalıştım. İki millet bir devlet olarak bu acı Azerbaycan'da çok hissediliyor. Yaşlısından çocuğuna birçok Azerbaycanlı burada yardım çalışmalarına katılıyor. Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz."
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