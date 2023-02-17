Azerbaycan’dan deprem bölgesine yorgan göndermişti! Server Beşirli Adıyaman’da

Büyük yıkımın olduğu Adıyaman'da da yardım çalışmalarına katıldığını anlatan Beşirli, şunları kaydetti:

"Burada insanlar çadırlarda yaşıyor. Elimizden gelen yardımı vermeye çalışıyoruz. Üç gündür buradayım ve yardımlara katıldım. Kardeş ülkeye yardım edilmesi gerekiyor. İlk gün giyim, yatak, battaniye ve ayakkabı temin ettim. Sonrasında erzak toplamaya çalıştım. İki millet bir devlet olarak bu acı Azerbaycan'da çok hissediliyor. Yaşlısından çocuğuna birçok Azerbaycanlı burada yardım çalışmalarına katılıyor. Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz."