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Haberler Galeri Azerbaycan’dan Türkiye’ye yardım ulaştıran Server Beşirli’ye otomobil hediye edildi

Azerbaycan’dan Türkiye’ye yardım ulaştıran Server Beşirli’ye otomobil hediye edildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın fekaleti" ifadesiyle nitelendirilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası Azerbaycan'da eski aracının üzerine yüklediği yardım malzemeleri ile çekilen fotoğrafı gündem olan Server Beşirli'den yeni bir haber daha geldi. Beşirli'ye bir işadamı tarafından yeni araba hediye edildi. Eski arabasının bir sembol haline geldiğini belirten Beşirli, "O benim özel arabam. O bir kardeş sembolü oldu. Ben onu hediye ederim, müzeye koyarım ama satmam" mesajını verdi.

Giriş Tarihi: 19.02.2023 00:33 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 00:49
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Azerbaycan’dan Türkiye’ye yardım ulaştıran Server Beşirli’ye otomobil hediye edildi

Azerbaycan'da aracının üzerine yüklediği yardım malzemelerini Bakü'ye götürmek için yola çıkan Server Beşirli'nin çekilen fotoğrafı gündem olmuştu.

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Azerbaycan’dan Türkiye’ye yardım ulaştıran Server Beşirli’ye otomobil hediye edildi

SOLUĞU ADIYAMAN'DA ALDILAR

Topladığı yardım malzemelerini Bakü'deki koordinasyon merkezine teslim eden Server Beşirli, daha sonra kuzenleri Memmedov Asker, İmamverdi Beşirli ile birlikte Adıyaman'a geldi.

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Azerbaycan’dan Türkiye’ye yardım ulaştıran Server Beşirli’ye otomobil hediye edildi

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği'nin (TÜİB) yardım ekipleri ile Türkiye'ye gelen Server Beşirli, depremzedelere yardım malzemesi dağıtarak acılarına ortak oluyor.

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Azerbaycan’dan Türkiye’ye yardım ulaştıran Server Beşirli’ye otomobil hediye edildi

"BURADA DA ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Adıyaman'da depremzedelere yardım ettiği için gururlu olduğunu ifade eden Beşirli, "Sosyal medyada gördüm ve kardeş ülke için elimden geleni yapmak istedim...

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Azerbaycan’dan Türkiye’ye yardım ulaştıran Server Beşirli’ye otomobil hediye edildi

Bakü'de bulunan toplama merkezine götürmek için eşyaları arabamın üzerine yükledim. Tam 3 kez arabamla yardım malzemesi götürdüm...