Suudi Arabistan depremzedeler için 14’üncü yardım uçağını yolladı

"YARDIMLAR SÜRECEK" AÇIKLAMASI

İlk aşamanın; barınma, gıda ve tıbbi malzemeler gibi acil insani yardımlara odaklandığını kaydeden Cıtayli, Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardımlarının süreceğini vurguladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da 18 Şubat'ta yer alan haberde, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda tıbbi malzemeler, gıda kolileri ve uyku tulumu gibi yardım malzemesi taşıyan 12. uçağın Gaziantep Havalimanı'na indiği belirtilmişti.