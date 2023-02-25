25 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Suudi Arabistan depremzedeler için 14'üncü yardım uçağını yolladı

Suudi Arabistan depremzedeler için 14'üncü yardım uçağını yolladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2023
ABONE OL
Suudi Arabistan depremzedeler için 14’üncü yardım uçağını yolladı

Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için gönderdiği uçak sayısının 14'e ulaştığı belirtildi. İlk aşamanın; barınma, gıda ve tıbbi malzemeler gibi acil insani yardımlara odaklandığını kaydeden yetkililer, Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardımlarının süreceğini vurguladı.

Kral Selman Yardım Merkezi Sözcüsü Samir el-Cıtayli, Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye Kanalına, Riyad yönetiminin, her iki ülkede depremzedelere yaptığı yardımlarla ilgili açıklamada bulundu.

UÇAK SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Cıtayli insani yardımların ilk aşamasında Türkiye ve Suriye'ye gönderilen uçak sayısının 14'e yükseldiğini, her bir uçakla 30-40 ton yardım malzemesinin taşındığını aktardı.

"YARDIMLAR SÜRECEK" AÇIKLAMASI

İlk aşamanın; barınma, gıda ve tıbbi malzemeler gibi acil insani yardımlara odaklandığını kaydeden Cıtayli, Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardımlarının süreceğini vurguladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da 18 Şubat'ta yer alan haberde, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda tıbbi malzemeler, gıda kolileri ve uyku tulumu gibi yardım malzemesi taşıyan 12. uçağın Gaziantep Havalimanı'na indiği belirtilmişti.

Suudi Arabistan’dan 81 milyon dolarlık destek SUUDİ ARABİSTAN'DAN 81 MİLYON DOLARLIK DESTEK
Suudi Arabistan’ın yardımları Türkiye’de SUUDİ ARABİSTAN'IN YARDIMLARI TÜRKİYE'DE
Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye bir uçak daha SUUDİ ARABİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE BİR UÇAK DAHA
Suudi Arabistan’ın 12. yardım uçağı Türkiye’de SUUDİ ARABİSTAN'IN 12. YARDIM UÇAĞI TÜRKİYE'DE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA