Dünya Türkiye için harekete geçiyor! Bugüne kadarki en geniş katılım bekleniyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelen Avrupa Komisyonu üyesi Öliver Varhelyi ve Forssell ile toplantılarda depremden etkilenenlerin nasıl desteklenebileceği görüşüldü. Ankara'da yapılan taslak çalışmalarda depremin maliyetinin 50 milyar dolardan az olmayacağı ve dolaylı maliyetlerle 85 milyar doları bulabileceği kaydedildi. Elde edilecek miktar, deprem bölgesinde kısa ve uzun vadede ihtiyaçların karşılanmasına ayrılacak.

YÜKSEK KATILIM BEKLENİYOR

Konferansın mümkün olduğunca kısa sürede gerçekleştirilmesi için çaba sarf edilirken, 16 Mart tarihi öne çıkıyor. Üst düzeyli konferansa katılımın yüksek olması ve bugüne kadarki en geniş katılımın olmasının bekleniyor. Geçen mayıs ayında Varşova'da düzenlenen uluslararası donörler konferansında Ukrayna'ya 6.5 milyar dolarlık ek insani yardım taahhüdünde bulunulmuştu.