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Sırbistan ve Bosna Hersek'ten Türkiye'deki depremzedeler için yardım tırları gönderildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2023
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Sırbistan ve Bosna Hersek’ten Türkiye’deki depremzedeler için yardım tırları gönderildi

Sırbistan ve Bosna Hersek'ten, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için hazırlanan yardım tırları Türkiye'ye hareket etti.

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