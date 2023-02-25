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İyilik eken Türkiye iyilik biçiyor! Şimdi sıra dünyada

Türkiye, dünya çapında bir medeniyet kurarak tarihe mührünü vuran Osmanlı gibi, iç savaş ve doğal afetlerin yaşandığı ülkelere yardım elini hiç esirgemeden tüm kurumlarıyla uzattı. Osmanlı'da olduğu gibi Türkiye hayır ve hasenat işlerini gerçekleştirirken yalnızca Allah rızası ve insanlığa hizmet gayesiyle hareket etti. Din, dil, ırk, ayrımı gözetmeden dünyanın dört bir yanında yürüttüğü insani diplomasi meyvelerini verdi. Kahramanmaraş depremlerinin ardından 102 ülkeden yardım teklifi geldi. İşte Türkiye'nin yardım ettiği felaketler ve 6 Şubat'ta yaşanan "asrın depremi" sonrası yardım teklifi yapan ülkeler...

Giriş Tarihi: 25.02.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 12:02
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İyilik eken Türkiye iyilik biçiyor! Şimdi sıra dünyada

İnsani dış politikayı temel prensiplerinden biri haline getiren Türkiye, "asrın felaketini" yaşadığında tüm dünya yardıma koştu. 102 ülkeden Türkiye'ye yardım teklifi geldi.

"TÜRKİYE BİZİMLEYDİ"

Türkiye'nin zor zamanda yanlarında olduğunu vurgulayan yabancı siyasetçilerden duygulandıran mesajlar geldi.

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İyilik eken Türkiye iyilik biçiyor! Şimdi sıra dünyada

Sabah'ın haberine göre, BM Koordinatörü Alvaro Rodriguez: "Türkiye, mültecilere ev sahipliği yapıyor. Dünya cömert olmalı. Çünkü Türkiye cömert davrandı."

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İyilik eken Türkiye iyilik biçiyor! Şimdi sıra dünyada

İtalya Büyükelçiliği: "Türkiye'nin pandemide İtalya'ya yolladığı yardımların üzerinde 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' yazmıştı. Şimdi sıra bizde."

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İyilik eken Türkiye iyilik biçiyor! Şimdi sıra dünyada

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: "Ne zaman ihtiyacımız olsa Türkiye koştu. Türk hükümeti ve Erdoğan, depremde ya da sellerde elinden gelenin fazlasını yaptı."

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İyilik eken Türkiye iyilik biçiyor! Şimdi sıra dünyada

Tayvan lideri Tsai Ing-wen: "20 yıl önce Tayvan depreminde Türkiye ilk yardım elini uzatan ülke oldu. Şimdi biz karşılık veriyoruz."