İyilik eken Türkiye iyilik biçiyor! Şimdi sıra dünyada

Türkiye, dünya çapında bir medeniyet kurarak tarihe mührünü vuran Osmanlı gibi, iç savaş ve doğal afetlerin yaşandığı ülkelere yardım elini hiç esirgemeden tüm kurumlarıyla uzattı. Osmanlı'da olduğu gibi Türkiye hayır ve hasenat işlerini gerçekleştirirken yalnızca Allah rızası ve insanlığa hizmet gayesiyle hareket etti. Din, dil, ırk, ayrımı gözetmeden dünyanın dört bir yanında yürüttüğü insani diplomasi meyvelerini verdi. Kahramanmaraş depremlerinin ardından 102 ülkeden yardım teklifi geldi. İşte Türkiye'nin yardım ettiği felaketler ve 6 Şubat'ta yaşanan "asrın depremi" sonrası yardım teklifi yapan ülkeler...