Nevşehir'de dünya evine girdiler! Depremzede çiftin nikahı KYK yurdunda kıyıldı
6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan felaketin ardından Hatay'dan Nevşehir'e gelen depremzede Gülay Sezer ve Ömer Serper için nikah merasimi düzenlendi.
Düğün hazırlığı yapan ve 14 Şubat'a nikah tarihi alan çift, yaşanan afetin ardından bazı yakınlarıyla kente gelerek Kredi Yurtlar Kurumu Nevşehir Öğrenci Yurdu'na yerleşti. Sezer ve Serper çifti, Nevşehir Belediyesine nikah başvurusunda bulundu. Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından depremzede çift için konakladıkları yurdun kafeteryasında nikah töreni düzenlendi.
Çiftin nikahı Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran tarafından kıyıldı. İmzaların atılmasının ardından Başkan Savran evlilik cüzdanını teslim ederken, çiftin nikah şahitliğini yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir de çifte Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Savran, gazetecilere, depremin ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, depremzedelerin yaralarının sarılması için çaba harcandığını belirterek, afet nedeniyle tüm ülkeye başsağlığı diledi. Nikah masasında buluşan depremzede çiftin, hayatın devam ettiğinin göstergesi olduğunu kaydeden Savran, "Bizler başımıza bir musibet geldiğinde buna sabrederiz. Sabır demek hiçbir şey yapmadan oturmak, susmak değildir. Sabır, olumsuzluğa karşı kararlılıkla mücadele edip, mücadele ruhunu yitirmemektir. İnşallah bu nikah, sabrımızın bir sembolü olur. Geride kalanlar için hayat sürüyor. Umudumuzu yitirmemek gerekiyor." dedi.
Tören, çiftin yakınları ve diğer depremzedelerin tebrikleri kabulünün ardından sona erdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zamlı evde bakım maaşı YATTI mı, ne zaman yatacak 2023? 25-26 Şubat Evde Bakım Parası yatan iller! e-Devlet sorgulama!
- Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? Niğde hangi fay hattı üzerinde? İşte riskli ilçeler...
- 100 bin TL destek ne zaman ödenecek? 100 BİN TL nakit destek kimlere verilecek, şartları neler?
- Niğde deprem son dakika! Niğde'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER
- TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank iade sorgulama
- Gönül Dağı 86.bölüm yayınlandı mı? Bu akşam Gönül Dağı var mı, yok mu? 25 Şubat TRT1 yayın akışı
- Bugün Marmara'da deprem mi oldu, saat kaçta? İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi
- EKPSS tercih sonuçları BUGÜN açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM Engelli memur yerleştirme sonucu sorgulama!
- ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | Deprem bölgesi öğretmen tayin hakkı başvurusu ne zaman? MEB Yer değiştirme kontenjanları...
- Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor muhtemel 11'ler...ERTELEME MAÇLARI
- 3+1 2+1 TOKİ depremzede konut BAŞVURU | Deprem TOKİ evleri ücretsiz mi? Hangi ile kaç konut inşa edilecek? 85-105 METREKARE...
- Malatya Pütürge korkutan deprem! Konya, Sivas, Malatya deprem mi oldu? Şiddeti kaç? Son Dakika