Kızılay Başkanı Kerem Kınık asrın felaketinin boyutunu A Haber'de anlattı: 9 saat arayla 2 bin Hiroşima bombası yedik
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Sahadaki son durumu A Haber canlı yayınında anlatan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 155 yıllık tarihlerinde böylesine bir afet yaşamadıklarını belirtip, "Hiroşima'ya atılan atom bombası ile kıyaslanıyor. 2 bin tane Hiroşima bombası yedik 9 saat arayla." diye konuştu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde şu ana kadar 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti.
KIZILAY BAŞKANI A HABER'DE ANLATTI: "2 BİN HİROŞİMA BOMBASI YEDİK"
Devlet vatandaşın yaralarını sarmak için topyekün bir mücadeleye girişti. Sahadaki son durumu A Haber canlı yayınında anlatan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık anlattı.
Kınık, 155 yıllık tarihlerinde böylesine bir afet yaşamadıklarını belirtip, "Hiroşima'ya atılan atom bombası ile kıyaslanıyor. 2 bin tane Hiroşima bombası yedik 9 saat arayla." diye konuştu.
"GÜNLÜK 2.5 MİLYONU AŞKIN KİŞİYE 3 ÖĞÜN YEMEK VERİYORUZ"
Kınık'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:
"Türkiye genelinde beslenme kümesinden sorumluyuz. Günlük ulaştığımız, düzenli beslenme hizmeti verdiğimiz kişi sayısı 2.5 milyonu aştı. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği… arada verdiğimiz ikram ve kumanyaları dahil etmiyorum. 10 ilde 520 noktadayız. Yaklaşık 6 bin Kızılaycı ile sahadayız. Dev bir beslenme seferberliğindeyiz. Bakanlıklarımız, TSK ve polisimiz STK'larla birlikte büyük bir seferberlik halindeyiz.
"ÇOK BÜYÜK BİR DARBEYLE SARSILDIK"
Operasyonel olarak sunulan hizmetlerin yarısını sunuyoruz. Kan ve insani yardım hizmetlerimiz de devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine yetişmek için Kızılay Lojistik bu anlamda çalışıyor. AFAD'a barınma desteği veriyoruz. Çadır kurulması ve gıda desteği veriyoruz. Eksik olan yerde birbirimizi tamamlıyoruz. Türkiye'den ve dünyadan buraya yardım yağıyor. İnsanlığın büyük bir savaşını çabasını görüyoruz. O kadar geniş bir alan, büyük bir yıkım, büyük bir nüfus ki birden gelen öyle büyük bir darbeyle sarsıldık ki fiziksel boyutları olduğu gibi psikolojik boyutları da var. Kızılay'ımızın doktor ve hemşireleri sahaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığımıza destek verecek ve hizmet sunacağız.
BÖLGEDE ACİL İHTİYAÇLAR NELER?
Su, hijyen, halk sağlığı temelinde ciddi sorunlar var. Altyapı sorunlarından dolayı büyük bir kısma su verilemiyor. Tuvalet ihtiyaçları için ciddi çaba sarf ediliyor. Barınma hizmetleri ve buna bağlı destek hizmetlerinin sorumluluğu AFAD'da biz de onlara destek veriyoruz.
Ayakta kalmış vilayetlerimizin içindeki ya da dışındaki işçi şantiyelerindeki mobil tuvaletler olabilir. Hızlı imalat olabilir. Çünkü o kadar çok sayıda ihtiyacımız var ki 13.5 milyon insan etkilendi. Evleri sağlam olan insanlar afetzede olmuş evlerine giremiyorlar. Sahaya ne kadar mobilize olabilirsek o kadar iyi. AFAD'a başvurabilir ya da 168 numaralı Kızılay Çağrı Merkezine kapasite talepleri iletilebilir.
"155 YILLIK TARİHİMİZDE BÖYLE BİR AFET GÖRMEDİK"
155 yıllık tarihimizde böyle bir afet görmedik. Hiroşima ile kıyaslanıyor. 30 katrilyon jul'lük, 2 bin hiroşima bombası yedik. Pınarcık ile Elbistan 9 saat arayla gördük. Büyük oranda yıkım... Antakya Hatay'da daha fazla oldu. Mısır'da insanlar sokağa çıkmışlar. 1.5 milyon kilometre kare alanda büyük bir darbe yedik. 1. Cihan Harbi'ndeki insan kaybıyla kıyaslayabiliriz. Doğal gaz şebekelerini, içe su hatlarını kamu binalarını… Kızılaycılarımız şehit oldu, yakınları enkaz altında kaldı. Bizim bu bölgedeki kapasitemiz enkaz altında kaldı. Büyük oranda tekrar ayağa kalkmaya çalışıyoruz.
"YOLUMUZ UZUN ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN"
Hatay Şube Başkanımız annesiyle beraber 15'e yakın akrabasını defnetti. Burada acısını bağrına gömen ne kadar insan varsa sahada. Moralimizi yüksek tutmamız laızm. Vereceğimiz bir dua takdir mesajı motivasyonları artıracaktır. Allah yardımcımız olsun yolumuz uzun."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SEVGİLİYE FARKLI SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI | Nişanlıya, sevgiliye, eşe, flörte, erkeğe ve kadına en güzel duygu yoğunluklu Sevgililer Günü mesajları...
- EYT staj sigortası kapsama alınacak mı, sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası son gelişme, durum ne?
- FINDIK FİYATLARI 2023🌰 13 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Düzce, Samsun güncel fiyat listesi!
- Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman?
- Sosyal yardım alanlara son dakika geldi! Miktar güncellendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz....
- 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, erken mi yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı
- TOKİ arsa çekilişleri ertelendi mi, hangi tarihe ertelendi? TOKİ 2023 ARSA KURA ÇEKİMLERİ ne zaman yapılacak?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ödendi mi? İllere göre tam liste...
- BORSA 14 Şubat, yarın açılıyor mu? Borsa İstanbul işlem yapmaya ne zaman açılacak? BIST 100 açılış tarihi
- Miraç kandili ne zaman idrak edilecek 2023? 17 Şubat kandil mi, ne kandili?
- ALTIN TEPE TAKLAK OLDU! Son zamanların en düşük fiyatları! 13 Şubat canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL oldu?
- MEB okullar ne zaman açılacak son dakika 2023? 1 Mart okullar tatil mi, açılacak mı?