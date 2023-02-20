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Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen binlerce yaralı tedavi altında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2023
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Deprem bölgesinden İstanbul’a getirilen binlerce yaralı tedavi altında

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde yaralanan binlerce vatandaş İstanbul'daki hastanelere getirilmişti. 9 bin 983 hastadan 1264'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 9 bin 983 hastadan 1264'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 8 bin 719'u taburcu edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan depremzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.

Bugüne kadar kente getirilen 9 bin 983 yaralıdan 8 bin 719'u taburcu edilirken 1264'ünün tedavisi sürüyor.

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