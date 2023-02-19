Deprem bölgesinde yapılacak konutların özellikleri belli oldu! Bakan Murat Kurum açıkladı

EVLERİNE GİRENE KADAR ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Aynı anlayışla çalışmalarımızı, afetzedeler güvenli konutlarına girene kadar devam edeceğiz. Hem Gaziantep'te hem tüm Türkiye'deki arama kurtarma ekiplerimize teşekkür ederim. Her biri birer milli kahraman olan arama kurtarma ekiplerimizi, hem de AFAD'ımza UMKE'mize, hem askerlerimize hem de madencilerimizden Allah razı olsun.