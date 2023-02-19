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Deprem bölgesinde yapılacak konutların özellikleri belli oldu! Bakan Murat Kurum açıkladı

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Giriş Tarihi: 19.02.2023 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
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Deprem bölgesinde yapılacak konutların özellikleri belli oldu! Bakan Murat Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamalarda deprem bölgesinde inşa edilecek olan evlerin özelliklerini canlı yayında duyururken "Mart ayı başında 30 bin konutun inşaatına başlayacağımızı söylemiştik ve bu sayıyı artıracağız." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaşanan deprem felaketi sonrasında Gaziantep Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunurken çalışmalar hakkındaki son bilgileri paylaştı.

EVLERİNE GİRENE KADAR ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Aynı anlayışla çalışmalarımızı, afetzedeler güvenli konutlarına girene kadar devam edeceğiz. Hem Gaziantep'te hem tüm Türkiye'deki arama kurtarma ekiplerimize teşekkür ederim. Her biri birer milli kahraman olan arama kurtarma ekiplerimizi, hem de AFAD'ımza UMKE'mize, hem askerlerimize hem de madencilerimizden Allah razı olsun.

EN HIZLI VE GÜVENLİ ŞEKİLDE TAMAMLAYACAĞIZ

7/24, tüm vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Zemin etütleri, mikro belgeleme dediğimiz çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bugün çok önemli bir toplantı yaptık ve yarın da bilim adamlarımızla bir araya geleceğiz ve belirlediğimiz noktaları inceleyeceğiz. Bu konut sürecini en hızlı ve güvenli şekilde tamamlayacağız. 1000 vatandaşımızı, konteynerlerimiza alıyoruz.

3 MİLYON 520 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İNCELEMESİ TAMAMLANMIŞTIR

Tamamlandığında, burada 25 bin vatandaşımızla birlikte hedefimiz 11-12 gün içerisinde vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmektir. Gönüllülerle, devletimizin desteği ile yapıyoruz. Devletimiziz eli Afet bölgesindedir.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

11 ilimizde hasar tespit çalışmalarını yürüyoruz. 3 milyon 520 bin bağımsız bölümün incelemesi tamamlanmıştır. 927 bin binadan, 118 binada yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık. Gaziantep'te de 16 bin binanın acil yıkılacak bina olduğunu tespitini yaptık.

YENİ KONUTLAR NASIL OLACAK?

11 ildeki en büyük konut yapım seferberliğini yapacağız ve en kısa zamanda vatandaşlarımız anahtarlarını vereceğiz. Mart ayı başında 30 bin konutun inşaatına başlayacağımızı söylemiştik ve bu sayıyı artıracağız. 1 yıl içerinde teslim ediyor olacağız. İnşaatlara ilişkin ön görüşmelerimizi yaptık ve tedarik zincirini kuruyoruz. Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. Ovalardan dağlara doğru yerleşimleri bu alanlara çekmek suretiyle tüm jeolojik etütleri yapıyoruz.

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