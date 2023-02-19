Son dakika deprem haberi... Asrın felaketinde can kaybı yükseliyor! 41 bin 20'ye yükseldi...
AFAD tarafından yapılan açıklamada "Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.
CAN KAYBI ARTIYOR
AFAD tarafından yapılan açıklamada "Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.
DEPREM BÖLGESİNDE SALGIN İDDİALARINA YANIT
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde 1 suçiçeği vakası saptandığını belirterek, "Grip gibi vakalarda salgın oluşturacak durum görülmüyor. Yalan haber ve panik halkın sağlığını bozar" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde 1 suçiçeği vakası saptandı. Akut bağırsak enfeksiyonlarında artış var, az sayıda hasta yatırılarak tedavi ediliyor. Grip gibi vakalarda salgın oluşturacak durum görülmüyor. Yalan haber ve panik halkın sağlığını bozar" ifadelerine yer verdi.
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