Depreme neden olan fay hattı nasıl kırıldı? Artık son 97 kilometre! Derin araştırma sürüyor...
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda binada da büyük yıkımlar yaşandı. Asrın felaketi sonrası bölgedeki arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, kırılan fay hatlarına ilişkin araştırmalar sürüyor. Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.
EKİPLERİN İNCELEMELERİ TAMAMLANDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ilkinde kırılan 315 kilometrelik fay hattının 218 kilometrelik bölümünde, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini tamamladığını bildirdi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerde kırılan fay hatlarında incelemelerin sürdüğünü belirterek, "MTA ekiplerimiz, Pazarcık merkezli ilk depremde kırılan 315 kilometrelik fay hattının 218 kilometrelik bölümünde 136 noktada gözlem/inceleme yaptı. Kalan 97 kilometre üzerinde çalışmalar devam ediyor. Elbistan merkezli ikinci depremde ise 177 kilometrelik fay hattı üzerinde çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.
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