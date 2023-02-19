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Depremde çöken o bina gündem oldu! Sadece o kısmı ayakta kaldı! Büyük hasar aldı ama...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı. Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir bina depremler sırasında çöktü. Bu binanın yanında yer alan oda şeklindeki ek yapısı ise ayakta kaldı. Binada yaşayan Enes Şafak, yıkılan apartmanın sakinlerinin depremlerden yaralı kurtulduğunu söyledi. Çapar, "Binanın yanında bulunan yapı sonradan ek oda olarak yapıldı. Depremde o kısım ayakta kaldı." dedi.

Giriş Tarihi: 19.02.2023 23:59 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 00:00
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Depremde çöken o bina gündem oldu! Sadece o kısmı ayakta kaldı! Büyük hasar aldı ama...
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Depremde çöken o bina gündem oldu! Sadece o kısmı ayakta kaldı! Büyük hasar aldı ama...
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Depremde çöken o bina gündem oldu! Sadece o kısmı ayakta kaldı! Büyük hasar aldı ama...
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Depremde çöken o bina gündem oldu! Sadece o kısmı ayakta kaldı! Büyük hasar aldı ama...
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Depremde çöken o bina gündem oldu! Sadece o kısmı ayakta kaldı! Büyük hasar aldı ama...