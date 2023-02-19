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Deprem acısı üzerinden manipülasyon siyaseti! İşte deprem bölgesindeki iddialar ve gerçekler...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 19.02.2023 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
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Deprem acısı üzerinden manipülasyon siyaseti! İşte deprem bölgesindeki iddialar ve gerçekler...

Türkiye "yüzyılın felaketi" olarak tanımlabilecek bir depremle karşı karşıya gelirken, devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla teyakkuza geçti. Felaketin ilk dakikasından bu yana ekipler sahada canhıraş bir mücadele örneği sergilerken muhalefetten ve muhalif medya bu durumu gölgeleme çabası içine girdi. İşte muhalefet ve medyasının deprem sürecindeki provokasyon çabaları...

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerle sarsıldı. Başkan Erdoğan, Ankara'da depremle ilgili çalışmaları dakika dakika koordine ederken devlet tüm imkanlarıyla sahadaydı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK DAKİKADA PROVOKASYON

Muhalefet ise bu kez de deprem üzerinden siyasi rant peşindeydi. Başrol bu kez de değişmezken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin ilk saatlerinde AFAD'ın tam kadro bölgede olduğu gün 'randevu' istedi.

Kılıçdaroğlu, bu açıklamadan kısa bir süre sonra kurmaylarıyla beraber AFAD Genel Merkezi'ne gitti. Kılıçdaroğlu, AFAD'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulunmadan kurumdan ayrıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ DA DEVREYE GİRDİ

Deprem bölgesinde provokasyona soyunan bir diğer isim Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Özdağ "Enkazdan ilk önce AK Partililer çıkartılıyor" yalanını söyledi.

AKŞENER BÖLGEYE GİTTİ AMA...

Deprem bölgesine giden İYİ Parti lideri Meral Akşener ise halen enkaz altında yakınlarının olduğunu söyleyen depremzedeler "Burası siyaset yeri" değil diyerek tepki gösterdi.

Akşener, hızla aracına binip bölgeden uzaklaşırken İYİ Partililer vatandaşa hakaret etti. CHP milletvekilleri Ali Şeker ile Sibel Özdemir de Hatay'da depremzedelerin protestosu ile karşılaştı.

BABACAN'IN EKİBİNDEN VATANDAŞA TEKME

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın korumaları Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybeden depremzedeyi tekmeledi. Acılı vatandaşların üzerindeki ayakkabı izleri dikkat çekerken, vatandaşlar kendilerine "devlet yok deyin" dedirtilmeye çalıştığını öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BİNA YALANI

Kılıçdaroğlu kısa süre sonra tekrar sahneye çıktı. Depremin vurduğu binaların %52'sinin 2001 sonrası yani AK Parti iktidarında yapıldığı iddia etti, CHP liderinin bu iddiasını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yalanladı.

HAVALİMANI ÇALIŞMALARINDA BİLE...

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş tarafından Hatay Havalimanının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldığı öne sürüldü.

Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde havalimanında onarım çalışmalarına çoktan başlanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar, diğer birçok belediyenin araçları gibi moloz ve hafriyat atıklarının taşınması için havalimanında görevlendirildi.

"BANA MERHABA DEMEDİN"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz arasında "bana merhaba demedin" tartışması yaşandı. CHP'li Özgür Özel, kendisini savunmak istedi. Buna müsaade etmeyen Eryılmaz, Özel'e kırgın olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Şubat'ta paylaştığı bir tweette deprem bölgelerinde kullanılmak üzere iş makinesi, ekipman gibi cihazların gümrük geçişlerinde alınan vergilerinin kaldırılmadığını iddia ederek devleti suçladı.

GÜMRÜK YALANI DA DEVREDE

Oysa ki 7 Şubat'ta Ticaret Bakanlığı deprem bölgelerinde kullanılmak üzere gümrükten geçirilecek olan yardım malzemelerinin geçişinde kolaylık sağlandığını açıkladı

Türkiye zor ve sıkıntılı bir dönemden geçti, geçiyor. Asılsız iddialar ise acıları artırmaktan başka işe yaramadı. Ancak Türkiye, enkazdan daha güçlü çıkacak. Dayanışma ve fedakarlıklarlala birbirine hiç olmadığı kadar kenetlenecek.

Deprem siyaseti yapanlar unutulmayacak! DEPREM SİYASETİ YAPANLAR UNUTULMAYACAK!

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