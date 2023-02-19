Deprem acısı üzerinden manipülasyon siyaseti! İşte deprem bölgesindeki iddialar ve gerçekler...

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK DAKİKADA PROVOKASYON

Muhalefet ise bu kez de deprem üzerinden siyasi rant peşindeydi. Başrol bu kez de değişmezken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin ilk saatlerinde AFAD'ın tam kadro bölgede olduğu gün 'randevu' istedi.

Kılıçdaroğlu, bu açıklamadan kısa bir süre sonra kurmaylarıyla beraber AFAD Genel Merkezi'ne gitti. Kılıçdaroğlu, AFAD'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulunmadan kurumdan ayrıldı.