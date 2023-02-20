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Yarıyıl tatilinin bitmesi ve sağanak yağışla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
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Yarıyıl tatilinin bitmesi ve sağanak yağışla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul’da yarıyıl tatilinin bitip okulların açılması ve sağanak yağışın başlamasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Okul servislerinin ve işe gitmek isteyen vatandaşların trafiğe çıkmasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 67’ye kadar ulaştı.

İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için yollara çıkan vatandaşlar sağanak yağışın başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı.

Yarıyıl tatilinin bitmesi ve okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu saat 08.00 sıralarında İstanbul Cep Trafik uygulamasında yüzde 67 seviyelerini gösterdi.



E-5 Haliç Köprüsü Kadıköy istikametinde seyir halinde olan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan işe ve okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

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