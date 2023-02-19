İşte Marmara depremi için beklenen büyüklük! İstanbul detayı... Yapay deprem mümkün mü? Xavier Le Pichon tahminini açıkladı

"MARMARA'DA 7,6 ÜZERİNDE TEK BİR DEPREMİN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Le Pichon, İstanbul'da olabilecek muhtemel depremlere ilişkin de tahminlerini paylaştı.

İstanbul'un da önemli bir fay hattına yakın olduğuna değinen Le Pichon, "İstanbul'un farklı bölgeleri depremden farklı etkilenecek. Bu konuda çok sayıda Türk araştırmacı, aynı zamanda Çinlilerin de çalışmaları var. Önemli olan yapı üretme yönetmeliklerinin bu tahminlere uygun olması ve kurallara, yönetmeliklere uyulması. İnsanların saygı göstermediği, uymadığı düzenlemeler hiçbir işe yaramaz." değerlendirmesinde bulundu. Le Pichon, şöyle devam etti:

"Marmara'dan 7,6 üzerinde tek bir depremin olacağını düşünüyorum. Tüm meslektaşlarımın böyle düşünmediğimi biliyorum. Onlar 2 ya da 3 deprem olacağını düşünüyor. Tarih kimi haklı çıkaracak göreceğiz. Bölgedeki levhaların nasıl geliştiğine bakıyorum. Marmara'da fayın bütün hareketi, belli bir uzunlukta tek bir anda yapacağını görüyorum."

İstanbul'da tsunami beklentisinin açık denizlerdeki gibi olmayacağını kaydeden Le Pichon, "Marmara için çok büyük olmayacak, hasar yaratabilecek tsunamiler olacak." dedi.