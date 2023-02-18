Çadır kentteki depremzedeler evcil hayvanlarını yanlarından ayırmıyor!

MUHABBET KUŞLARI İLE ÇADIR KENTTE KALIYOR

Depremzede Aynur Kal ise "Sultan", "Badem", "Güneş" ve "Deniz" adı verdiği muhabbet kuşları ile çadır kente yerleştiğini belirterek, "Depremde kuşlarımızı bırakmadık. Hava soğuk, elektrikler yok, su yok, doğal gaz gitti, ben bunları nasıl bırakırım." dedi.

Evlerine gidemediklerini ifade eden Kal, "Ben böyle bir deprem görmedim. Zannedersin bir atom bombasını atarlar da öyle bir ses oldu." ifadesini kullandı.