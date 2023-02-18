18 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çadır kentteki depremzedeler evcil hayvanlarını yanlarından ayırmıyor!

Çadır kentteki depremzedeler evcil hayvanlarını yanlarından ayırmıyor!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2023
ABONE OL
Çadır kentteki depremzedeler evcil hayvanlarını yanlarından ayırmıyor!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenen Gaziantep'te depremzedelerin çadır kente getirdiği evcil hayvanlar, çocuk ve yetişkinlerin moral kaynağı oldu. depremzede Hanifi Yılmaz, “"Aslında tavşanı unutmuştum ama kızım ağladı, 'Evden çıkmam' diye. Ben koşa koşa o deprem anında tavşanı evden aldım." dedi.

Deprem sebebiyle AFAD koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Festival Park'ta kurulan çadır kente gelen aileler, evcil hayvanlarını da yanlarına aldı.Depremzede aileler evlerinde besledikleri kedi, köpek, kuş ve tavşan gibi evcil hayvanları çadır kente getirdi.

Çocukların en büyük ilgi odağı ise "Boncuk" adı verilen tavşan oldu. Çocukların peşinden koşarak yakalamaya çalıştığı tavşan zaman zaman yetişkinleri de tebessüm ettirdi.

Depremzedelerden Hanifi Yılmaz, çadır kentteki depremzedelerin tavşanı sevdiğini söyledi. Yılmaz, depremde hasar gören evlerine giremediklerini ifade etti.

Çocukların eve girmeye korktuklarını anlatan Yılmaz, çadır kentte yaşamlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Çadırda kendilerini daha güvende hissettiklerini dile getiren Yılmaz, "Ben aslında tavşanı unutmuştum ama kızım ağladı, 'Evden çıkmam' diye. Ben koşa koşa o deprem anında evden tavşanı aldım. O günden bu yana yanımızda." diye konuştu.

"Boncuk"u 3 aydır beslediklerini anlatan Yılmaz, "Tavşanı buraya getirdik, dışarı bıraktık, biz numaralara bakarak giriyoruz çadırlara, o gelip çadırı buluyor. Herkes fotoğraf çekiyor, seviyorlar. Tüm depremzedeler tavşanımızı seviyor, onlara da moral oluyor." sözlerine yer verdi. Hanifi Yılmaz'ın 6 yaşındaki kızı Hilal de çok sevdiği tavşanı yanlarında olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

MUHABBET KUŞLARI İLE ÇADIR KENTTE KALIYOR

Depremzede Aynur Kal ise "Sultan", "Badem", "Güneş" ve "Deniz" adı verdiği muhabbet kuşları ile çadır kente yerleştiğini belirterek, "Depremde kuşlarımızı bırakmadık. Hava soğuk, elektrikler yok, su yok, doğal gaz gitti, ben bunları nasıl bırakırım." dedi.

Evlerine gidemediklerini ifade eden Kal, "Ben böyle bir deprem görmedim. Zannedersin bir atom bombasını atarlar da öyle bir ses oldu." ifadesini kullandı.

Çadır kentlerde yaşam ÇADIR KENTLERDE YAŞAM
Başkan Erdoğan’dan afet bölgesinde talimat BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AFET BÖLGESİNDE TALİMAT
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde BAŞKAN ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNDE
12 Eylül Stadyumu çadır kente dönüştürüldü! 12 EYLÜL STADYUMU ÇADIR KENTE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ!
Türkiye eski Türkiye değil! TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL!
Devlet tüm imkanları seferber etti! DEVLET TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA