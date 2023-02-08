Kahramanmaraş 12 Eylül Stadyumu çadır kente dönüştürüldü! Depremzedelerin tüm ihtiyaçları burada karşılanıyor

Yüzyılın felaketi olan 7,7 ve 7,6'lık deprem 10 ilimiz etkiledi. Binlere kişi hayatını kaybederken 30 binden fazla insan yaralandı. Depremde evini kaybeden vatandaşlar için devlet ve millet el ele verdi. AFAD merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde 12 Eylül Stadyumu'nu çadır kente çevirdi. Halkın tüm ihtiyaçları bu çadır merkezinde sağlanıyor.

Giriş Tarihi: 08.02.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 11:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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