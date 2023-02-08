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Haberler Galeri Kahramanmaraş 12 Eylül Stadyumu çadır kente dönüştürüldü! Depremzedelerin tüm ihtiyaçları burada karşılanıyor

Kahramanmaraş 12 Eylül Stadyumu çadır kente dönüştürüldü! Depremzedelerin tüm ihtiyaçları burada karşılanıyor

Yüzyılın felaketi olan 7,7 ve 7,6'lık deprem 10 ilimiz etkiledi. Binlere kişi hayatını kaybederken 30 binden fazla insan yaralandı. Depremde evini kaybeden vatandaşlar için devlet ve millet el ele verdi. AFAD merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde 12 Eylül Stadyumu'nu çadır kente çevirdi. Halkın tüm ihtiyaçları bu çadır merkezinde sağlanıyor.

Giriş Tarihi: 08.02.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 11:49
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Kahramanmaraş 12 Eylül Stadyumu çadır kente dönüştürüldü! Depremzedelerin tüm ihtiyaçları burada karşılanıyor

Depremden en çok etkilenen il olan Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Stadyumu çadır kente dönüştürüldü.

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Kahramanmaraş 12 Eylül Stadyumu çadır kente dönüştürüldü! Depremzedelerin tüm ihtiyaçları burada karşılanıyor

Depremde en büyük hasar Kahramanmaraş'ta yaşandı. İlde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken evsiz kalan ve evlerine giremeyen vatandaşlar için 12 Şubat Stadyumu çadır kente dönüştürüldü.

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Kahramanmaraş 12 Eylül Stadyumu çadır kente dönüştürüldü! Depremzedelerin tüm ihtiyaçları burada karşılanıyor
Dışarıda kalan vatandaşlar, AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirilmeye başlandı.
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Kahramanmaraş 12 Eylül Stadyumu çadır kente dönüştürüldü! Depremzedelerin tüm ihtiyaçları burada karşılanıyor
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Kahramanmaraş 12 Eylül Stadyumu çadır kente dönüştürüldü! Depremzedelerin tüm ihtiyaçları burada karşılanıyor