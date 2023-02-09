Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Çadırkente ve hastaneye "geçmiş olsun" ziyareti
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası Başkan Erdoğan bölgedeki ziyaretlerini sürdürürken Osmaniye'deki çadır kente ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etmesinin ardından yaralanan depremzedeleri hastanede ziyaret etti. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
ÇOK SAYIDA İLDE YIKIM YAŞANDI
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de çadır kente ziyarette bulundu. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Osmaniye'de, çadır kentteki depremzedelerle görüştü.
Çadır kentte kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet eden ve onların sorunlarını dinleyen Erdoğan, daha sonra çadırlardaki aileleri ziyaret etti. Bir vatandaş Başkan Erdoğan'a sarılarak "Allah seni korusun" ifadesini kullandı.
HASTANEYE GEÇEREK GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ
Başkan Erdoğan bu ziyaret sonrası hastaneye geçerek depremzede vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet ederek yaşanan depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında yaralılara bilgi verdi.
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