Başkan Erdoğan'dan afet bölgesinde talimat! AFAD çadırını ziyaret etmesinin ardından harekete geçildi! Hasta kadının oğlu A Haber'e konuştu
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Başkan Erdoğan bölgedeki depremzedeleri ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın bir AFAD çadırını ziyaret etmesinin ardından çadırdaki vatandaşlar A Haber'e konuştu. Mahmut Karadaş "Annemizin rahatsız olduğunu söyledik. Yarım saat içinde özel araba tutup uçağını ayarlayıp yolladı. Kendisi buradan ayrılmadan annem uçakla gitti. Cumhurbaşkanımız kendi özel doktoruyla görüşüp annemizi ameliyat olmaya gönderdi." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 1509 artçı sarsıntı meydana geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu ve arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Erdoğan bölgede AFAD çadırlarına yaptığı ziyaretlerde bir aileyi ziyaret etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT
Vatandaşlardan Mahmut Karadaş yaptığı açıklamalarda "Dertlerimizi sordu. Arkamızda olduklarını söyledi. Annemizin rahatsız olduğunu söyledik. Yarım saat içinde özel araba tutup uçağını ayarlayıp yolladı. Kendisi buradan ayrılmadan annem uçakla gitti. Cumhurbaşkanımız kendi özel doktoruyla görüşüp annemizi ameliyat olmaya gönderdi. Allah razı olsun devletimizden" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Depremzedelere 1 yıl kira desteği ne zaman verilecek? Kira desteği ne kadar, kaç TL olacak?
- Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay doğal gaz ve elektrik ne zaman verilecek? Deprem bölgesine doğal gaz verildi mi?
- YÖK SON DAKİKA KARARI! Üniversite 2022-2023 ne zaman açılacak? Üniversite güz dönemi ayın kaçında açılacak?
- Memur maaşları yarın yatacak mı? Memur maaşları 11 Şubat'ta saat kaçta yatacak?
- Kısmi emeklilik detayları netleşti! 5075, 5255,5600 PRİM+ 50-51-52-53-54 yaşındakiler dikkat! SGK, Bağ-Kur, 4C'li...
- Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Çoşkun yakalandı mı, tutuklandı mı?
- Hatay Rönesans rezidansın sahibi ve mimarı kimdir? Hatay Rönesans rezidansın sahibi yakalandı mı, tutuklandı mı? 250 konutlu site...
- The Last of Us 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 5. bölüm tarihi açıklandı mı? Yayın tarihi değişti...
- Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
- Emekli maaşları son dakika ne zaman hesaplara yatacak? 2023 Zamlı Şubat ayı emekli maaşları hangi tarihte ödenecek? SSK, Bağ-Kur...
- Hangi illerde arama kurtarma bitti? Devam eden iller listesi... Arama kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? 7.7-7.6 Deprem Hatay, Kahramanmaraş, Urfa, Kilis...
- Ehliyet sınavları ertelendi mi? Motorlu taşıt e-sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB 'Elektronik Sınav' tarih açıklaması!