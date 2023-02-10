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Başkan Erdoğan'dan afet bölgesinde talimat! AFAD çadırını ziyaret etmesinin ardından harekete geçildi! Hasta kadının oğlu A Haber'e konuştu

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Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Başkan Erdoğan’dan afet bölgesinde talimat! AFAD çadırını ziyaret etmesinin ardından harekete geçildi! Hasta kadının oğlu A Haber’e konuştu

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Başkan Erdoğan bölgedeki depremzedeleri ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın bir AFAD çadırını ziyaret etmesinin ardından çadırdaki vatandaşlar A Haber'e konuştu. Mahmut Karadaş "Annemizin rahatsız olduğunu söyledik. Yarım saat içinde özel araba tutup uçağını ayarlayıp yolladı. Kendisi buradan ayrılmadan annem uçakla gitti. Cumhurbaşkanımız kendi özel doktoruyla görüşüp annemizi ameliyat olmaya gönderdi." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 1509 artçı sarsıntı meydana geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu ve arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan bölgede AFAD çadırlarına yaptığı ziyaretlerde bir aileyi ziyaret etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Vatandaşlardan Mahmut Karadaş yaptığı açıklamalarda "Dertlerimizi sordu. Arkamızda olduklarını söyledi. Annemizin rahatsız olduğunu söyledik. Yarım saat içinde özel araba tutup uçağını ayarlayıp yolladı. Kendisi buradan ayrılmadan annem uçakla gitti. Cumhurbaşkanımız kendi özel doktoruyla görüşüp annemizi ameliyat olmaya gönderdi. Allah razı olsun devletimizden" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan afet bölgesinde talimat BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AFET BÖLGESİNDE TALİMAT

Depremzedelerin ödemelerinde öteleme kararı

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