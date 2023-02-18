Deprem baba ile kızını ayırdı! Mezarlıktaki kırmızı montun altından dram çıktı
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü meydana gelen 2 büyük deprem 10 ili yıktı. Malatya’da depremde yaşamını yitiren yüzlerce kişinin yan yana defnedildiği mezarlıkta kırmızı mont asılan mezardan dram çıktı. Yakınları, depremde yıkılan evlerinin enkazından birbirlerine sarılı cenazeleri çıkarılan Fehmi Çiçek ile kızı 7 yaşındaki Elif’in, ailenin isteği üzerine birlikte aynı mezara defnedildiği, mezarın başına ise küçük kızın çok sevdiği montunun asıldığını belirtti.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu.
Son verilere göre, yaşamını yitiren bin 393 kişi yakınlarının gözyaşları arasında mezarlığıa iş makineleri tarafından yan yana açılan mezarlara defnedildi.
Mezar başlarına yakınları tarafından eşarp, seccade ve bere gibi özel eşyalar asıldı.
Bir mezarın başında tahtaya asılan kırmızı çocuk montu ise dikkat çekti.
Yakınlarının ziyaret ettiği mezarın Elif Çiçek'e ait olduğu, enkazdan birbirlerine sarılı halde bulunan Elif Çiçek ile babası Fehmi Çiçek'in birlikte defnedildiği ortaya çıktı. Ailenin yakını Ünal Tan şunları söyledi:
"Kahramanmaraş merkezli ilk depremde akrabamız olan Fehmi Çiçek'in Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki evi yıkılıyor. 5 katlı apartmanın birinci katında oturan Çiçek ailesinden baba Fehmi ile kucağındaki kızı Elif, kolon altında kalarak yaşamını yitirdi. Evin hanımı Kudret ile oğlu Samet ise enkazın boşlukta kalması sonucu kurtuldular. Aile, baba ile kızının aynı mezara defnedilmesini istedi. Müftülükte uygun görünce baba kucağında kızı ile defnedildi. Yakınları da Elif'in çok sevdiği kırmızı montu mezar başındaki tahtaya astılar. Bu mezar gibi birçok mezarda eşarp, bere, seccade gibi ölen kişiye ait eşyalar bulunmakta" dedi.
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