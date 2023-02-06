Devlet tüm imkanları seferber etti! Osmaniye’de vatandaşlar için yüzlerce çadır kuruldu
Kahramanmaraş depreminin etkilendiği illerden olan Osmaniye’de bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer taraftan vatandaşlar için toplanma alanından çadırlar kuruluyor. Vatandaşlara toplanma alanında sıcak çorba ve süt dağıtılıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Sabaha karşı 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, "Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var. Toplam 2786 arama kurtarma ekibimiz sahada, her an bu sayı artıyor" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta ara vereceğiz." dedi.
Bölgede devlet tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Depremden etkilenen illerden olan noktalardan olan Osmaniye'de arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Diğer taraftan ise vatandaşları soğuktan korumak ve yaraları sarmak için toplanma alanlarında çadırlar kuruluyor. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Halil İbrahim Uğur bölgeden canlı yayında aktardıkları:
Şu anda Osmaniye merkezde toplanma alanındayız. AFAD tarafından dağıtılan çadırlar kahraman Mehmetçikler tarafından kuruluyor. Çadırlar tamamlandıktan sonra ihtiyacı olan ailelere teslim ediliyor. TIR'lardaki çadırlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor ve sonra askerimiz tarafından kuruluyor.
Askerler hep birlikte çadırları kurarak ailelere teslim ediyor. Adnan Menderes Mahallesi'nde vatandaşlar için çalışmalar sürüyor. Çadırların içinde zeminden gelen soğuğu kesmek için yalıtılmış malzeme bulunuyor. Asker ve vatandaş el ele çadırları hızlı şekilde kullanıma hazır hale getirmeye çalışıyor.
Bölgede zaman zaman yağış şiddetini artırıyor. Devlet vatandaşın yaralarını sarmak için mücadele ediyor. Sıcak çorba, süt dağıtılıyor. Simit ikramı vatandaşlar yapılıyor. Deprem bölgesinde çadırın çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Burada çadır için çalışmalar sürerken arama kurtarma çalışmaları da kesintisiz olarak sürüyor. Kısa zamanda yüzlerce çadır kurulmuş durumda. Şehir merkezinde zaman zaman trafik sorunu ve iletişim sorunu yaşanıyor.
Enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Osmaniye'de 200'den fazla binanın yıkıldığını söyleyebiliriz. Maalesef 20 kişi de hayata veda etti. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Asker vatandaş için seferber olmuş durumda. Çadırlar hızlı şekilde kurulup teslim ediliyor. Bölge soğuk ve yağış söz konusu. Polis tarafından herkese çadır imkanı verileceği ve herkesin çadırının kurulacağı açıklaması yapıldı.
Bölgede vatandaşlara kumanya dağıtımı yapılıyor. Bunun dışında vatandaşların üşümesini engellemek ve karınlarını doyurmak için hızlı şekilde sıcak çorba ve simit ikramı yapılıyor. Mehmetçik'in yanı sıra AFAD gönülleri ve vatandaşlar yaraları sarmak için mücadele ediyor.
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