Devlet tüm gücüyle deprem bölgesinde! Nurdağı’nda afetzedeler için barınma alanları yapılıyor

Seçim sürecine çok yakın bir dönemde siyasetin çok kızıştığı ve muhalefetin de kutuplaştırma ve sarsma siyasetine en fazla yüklendiği bir dönemde arka arkaya dünya eşi hemen hemen rastlanmayan iki büyük depremin birbirini takip ettiği ağır bir doğal felaket ile karşı karşıyayız. Bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Ülkeyi yönetenlerin yönetme kabiliyeti ve vatandaşa da bunun daha iyi yapılabileceğine dair bir takım şeyle söylenebilir. Ancak her şeyin yeri ve zamanı vardır. Enkaz altında hala canlı çıkartılabiliyorken enkazdan siyaset üretmek bu ülkeye gelecek vaat eden herhangi bir siyasetçi için onur belgesi olmaz.