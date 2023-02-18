Devlet tüm gücüyle deprem bölgesinde! Nurdağı’nda afetzedeler için barınma alanları yapılıyor
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin büyük yıkıma yol açtığı yerlerden biri de Gaziantep’in Nurdağı ilçesi oldu. İlçe enkaz çalışmaları devam ederken 27 bin depremzede için geçici yaşam alanları oluşturuluyor. Devlet tüm gücüyle milletinin yanında oluyor. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Gaziantep'te bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'na deprem bölgesindeki izlenimlerini anlattı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem Türkiye'yi derinden sarstı. Deprem bölgesinde binlerce konut yıkılırken, 39 binden fazla insanımızı kaybettik. İlki Kahramanmaraş'ın Pazarcık, ikincisi ise Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'yı direkt etkiledi.
Depremde en çok yıkımın olduğu yerlerden biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olduğu çok sayıda bina yerler bir olurken binlerce insan hayatını kaybetti. Devlet depremin yaralarını sarmak için tüm gücüyle sahada çalışıyor. 27 bin depremzede için geçici yaşam alanları oluşturuluyor.
Okan Müderrisoğlu bölgedeki izlenimlerini şöyle anlattı:
Türkiye gerçekten çok büyük bir afet yaşadı ama yaraları sarmak içinde olağanüstü bir gayret var. Nurdağı'nda yapılanlar ve bu şantiyedeki işler gerçekten model olacak. Deprem bölgesinde herhangi bir noktaya bakınca ölçeği anlamak mümkün değil. Ara sokaklara girince olayın ne kadar sarsıcı afetin ne kadar geniş bir alanda ne kadar sert bir şekilde vurduğunu anlıyorsunuz.
Bunun yanında Nurdağı'nda örnek bir çalışma var. Vatandaşları çadırlardan kurtarmak için yığma binalar yapıyor. Yığma bina zemini hazırlanmış hemen sistemi üzerine çıkılmış izolasyonu yapılmış binalar demek. Bir oda banyo tuvalet ve başka bir alanın olduğu ama başını sokacak bir yer hazırlanıyor en hızlı şekilde. Diğer tarafta ise prefabrik evler yapılıyor. Oturma grubu, küçük bir oda banyo, tuvalet ve mutfağın olduğu bir alan. Onun hemen arkasında ise konteyner kent kuruluyor.
Burada 3 ayrı yapılanma var. Ama burada vatandaşları derhal çadırlardan kurtarmak ve geçici barınma merkezleri kurmak. Burada 1 yıl içinde yapılacak konutlardan bahsetmiyoruz. Burada vatandaşı hemen çadırlardan kurtarmak hedefleniyor. Çadır da yaşamak çok zor. Bunun yanında içinde sıcak suyu olan, eşyası konulmuş altyapısı tamamlanmış, etrafında güvenliği sağlanmış çocuklar ve kadınlar için özel merkezlerin kurulduğu hayatın devam etmesinin sağlandığı bir yer olacak.
Şehir büyük ölçüde bitmiş durumda. Geçici barınma merkezinin kurulduğu yer Nurdağı'nın en sağlam zeminine inşa ediliyor. Burada bir kültür merkezi var ve tek bir sıvası bile çatlamamış. Burası zemini en sağlam ve en güvenilir yer. Nurdağı'nın içine girdikçe hasarın büyüklüğü ortaya çıkıyor. Burası oldukça önemli. Vatandaşlar için başını sokacak bir yer şeklinde oldu en azından yeni evler yapılana kadar. Buralar vatandaşlar tüm eşyaları ile tamamlanmış şekilde teslim edilecek. İzolasyona kadar düşünülmüş durumda. Burada geçici bir kent kurulacak. Ama şunu da söylemek gerekir insanın evi gibisi yoktur.
Çadır kentten insanları kurtarmak ve geçici olarak başlarını sokacak bir ev olması oldukça önemli. Ev düzenine oldukça yakın bir sistem inşa ediliyor. Dışarından bakınca koordinasyon tartışıldığı görülüyor ancak buraya gelindiği zaman gerekli tüm il ve ilçeler seferber edildiği büyük imkan ve kabiliyetin ortaya konduğunu görüyorsunuz. Hakikaten hem bu milletin büyüklüğünü hem de devletin gücünü alanda hissediyorsunuz.
Seçim sürecine çok yakın bir dönemde siyasetin çok kızıştığı ve muhalefetin de kutuplaştırma ve sarsma siyasetine en fazla yüklendiği bir dönemde arka arkaya dünya eşi hemen hemen rastlanmayan iki büyük depremin birbirini takip ettiği ağır bir doğal felaket ile karşı karşıyayız. Bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Ülkeyi yönetenlerin yönetme kabiliyeti ve vatandaşa da bunun daha iyi yapılabileceğine dair bir takım şeyle söylenebilir. Ancak her şeyin yeri ve zamanı vardır. Enkaz altında hala canlı çıkartılabiliyorken enkazdan siyaset üretmek bu ülkeye gelecek vaat eden herhangi bir siyasetçi için onur belgesi olmaz.
Elbette demokrasi çok sesliliktir. İktidar da yönetimdekiler de eleştirilir ve hesap vermeye davet edilebilir. Ama 48 saat dolmadan üstelik Türkiye'den ilan edilmiş yas devam ederken burada 'saray siyaseti' rant ve çete diye başlayıp bir başka hesaplaşmanın içine girmek ve bu enkazdan iktidar çıkaracağını zannetmek hakikaten Türk siyaseti için talihsizliktir. Türkiye'yi yöneten iktidarı vatandaş sorgular ama böyle bir muhalefet zihniyetine Türkiye'yi teslim etmez. Ülkede muhalefet edenler ülkeyi yönetmeye değil ülkeyi yönetenleri yıkmaya dönük bir anlayışla hareket ediyor. İşte buna kimse teslim olmaz. Bir yıkım ve enkaz siyasetinden bahsediyorum.
Önümüz seçim ama burada başka bir zihniyet seçimi de var. 14 Mayıs veya 18 Haziran'da yapılacağını öngördüğümüz seçimin ötesinde bir zihniyet seçimi bir üslup seçimi olacak. Burada ki insanlar açısından bu seçim çok daha önemli. Vatandaş PR yapan ya da dezenformasyon yapan ile çalışanın farkını görecek kadar ferasete sahip. Elbette bu yıkılan binalar için sorumlular hesap vermeli.
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