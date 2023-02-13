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Çadır kentlerde yaşam

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Giriş: 13.02.2023 08:25
Asrın deprem felaketinin 8. gününde de yeni mucize haberleri bekleniyor. Depremzedeler için tüm imkanlar seferber edildi. Depremzedelerin ihtiyaçları AFAD koordinesinde 7/24 sağlanıyor.
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Çadır kentlerde yaşam
Çadır kentlerde yaşam
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