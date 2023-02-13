13 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adıyaman'da 166'ncı saatin mucizesi: 60 yaşındaki Erengül Önder enkazdan sağ çıkarıldı

Adıyaman'da 166'ncı saatin mucizesi: 60 yaşındaki Erengül Önder enkazdan sağ çıkarıldı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
ABONE OL
Adıyaman’da 166’ncı saatin mucizesi: 60 yaşındaki Erengül Önder enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan 60 yaşındaki Erengül Önder isimli vatandaş, saatlerce sürdürülen çalışma ile 166'ıncı saatte sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde bir hafta geride kalırken, mucize kurtuluş haberleri gelmeye davam ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, ısı ölçer cihazıyla yapılan taramada hayatta olduğu belirlenen bir kişi için çalışma başlattı.

ENKAZDAN 166 SONRA ÇIKTI

Saatler süren çalışma sonucunda depremden 166 saat sonra 60 yaşındaki Erengül Önder, enkazdan çıkarıldı.

BİTKİN HALDE OLDUĞU GÖZLEMLENDİ

Oldukça bitkin olduğu gözlenen Önder, itfaiye görevlileri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

166 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı 166 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

3 çocuğu vefat eden anne sağ çıkarıldı
OHAL kapsamında yeni kararlar!
Koca’dan depremzede çocuklara ziyaret

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA