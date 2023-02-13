Adıyaman'da 166'ncı saatin mucizesi: 60 yaşındaki Erengül Önder enkazdan sağ çıkarıldı
GÜNDEM DHA
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan 60 yaşındaki Erengül Önder isimli vatandaş, saatlerce sürdürülen çalışma ile 166'ıncı saatte sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde bir hafta geride kalırken, mucize kurtuluş haberleri gelmeye davam ediyor.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, ısı ölçer cihazıyla yapılan taramada hayatta olduğu belirlenen bir kişi için çalışma başlattı.
ENKAZDAN 166 SONRA ÇIKTI
Saatler süren çalışma sonucunda depremden 166 saat sonra 60 yaşındaki Erengül Önder, enkazdan çıkarıldı.
BİTKİN HALDE OLDUĞU GÖZLEMLENDİ
Oldukça bitkin olduğu gözlenen Önder, itfaiye görevlileri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.
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