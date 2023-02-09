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Asrın felaketi için el ele, omuz omuza! 85 milyon tek yürek

6 Şubat sabahı 7.7 ve 7.6 ile sarsılan Kahramanmaraş'taki deprem 10 ilde etkili oldu. Asrın en büyük felaketi olarak kayıtlara geçen deprem, 30 saniyede binaları yerle bir etti. Yaşanan bu felaket, 85 milyonu birleştirdi. Devlet tüm kurumlarıyla mücadele ederken, halk ise ellerinden geldiği ölçüde bağış yaptı. Bölgeye ulaştırılan yardımlar AFAD, Mehmetçik ve STK'lar aracılığıyla depremzedelere dağıtılmaya başlandı. İşte gönül seferberliğinden kareler...

Giriş Tarihi: 09.02.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 08:45
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Asrın felaketi için el ele, omuz omuza! 85 milyon tek yürek

Asrın felaketinin ardından devlet kurumları, STK'lar, belediyeler, valilikler, yaşlısı genci tüm halk el ele tutuşup deprem bölgesine gönül köprüsü kurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asrın felaketi için el ele, omuz omuza! 85 milyon tek yürek

AFAD koordinesinde yardım yarışı sürdürülüyor.

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Asrın felaketi için el ele, omuz omuza! 85 milyon tek yürek

Depremin hemen ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tüm rektörlerle deprem koordinasyon iletişim ağı oluşturdu.

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Asrın felaketi için el ele, omuz omuza! 85 milyon tek yürek

Toplam 208 üniversite, depremzedelere yardım etmek için seferber oldu.

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Asrın felaketi için el ele, omuz omuza! 85 milyon tek yürek

Üniversitelerin güvenli mekânlarında depremzedelere barınma ve yemek hizmeti veriliyor.