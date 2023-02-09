Asrın felaketi için el ele, omuz omuza! 85 milyon tek yürek

6 Şubat sabahı 7.7 ve 7.6 ile sarsılan Kahramanmaraş'taki deprem 10 ilde etkili oldu. Asrın en büyük felaketi olarak kayıtlara geçen deprem, 30 saniyede binaları yerle bir etti. Yaşanan bu felaket, 85 milyonu birleştirdi. Devlet tüm kurumlarıyla mücadele ederken, halk ise ellerinden geldiği ölçüde bağış yaptı. Bölgeye ulaştırılan yardımlar AFAD, Mehmetçik ve STK'lar aracılığıyla depremzedelere dağıtılmaya başlandı. İşte gönül seferberliğinden kareler...