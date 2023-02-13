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Hatay'da depremin 8. gününde bambaşka kurtuluş hikayeleri

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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Hatay’da depremin 8. gününde bambaşka kurtuluş hikayeleri

Depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan Naide Umar, depremin 175’inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan çıkarılan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Gelen son dakika haberine göre; depremin 176. saatinde yine Hatay'da enkaz altında kalan bir vatandaş sağ kurtarıldı.

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