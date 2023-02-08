Kahramanmaraş’ta enkazdan 10 saatlik çalışmayla kurtuldu! Sözleri yürekleri dağladı
Türkiye 7.7 ve 7.6'lık deprem ile yasa boğuldu. Depremin yıkım üs bölgesi olan Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında sesi gelen 26 yaşındaki iç mimar Rümeysa Türkkorur, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Dışarı çıktıktan sonra enkazı gören Rümeysa, "İnanamıyorum, ben buradan nasıl çıktım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Kahramanmaraş merkezinde bulunan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında sesi gelen 26 yaşındaki iç mimar Rümeysa Türkkorur, ekiplerin 10 saat süren çalışmalarıyla kurtarıldı. Depremden 24 saat sonra kurtarılan Rümeysa'nın ilk sözleri "inanamıyorum, ben buradan nasıl çıktım" oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından başta Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere birçok şehirde binalar yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları binlerce noktada titiz ve hummalı bir şekilde mucize kurtuluşlar için devam ediyor. Bu çalışmaların sürdüğü noktalardan bir tanesi de Kahramanmaraş merkez. Deprem sonrasında olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları şehrin dört bir yanda yıkıma uğrayan noktalarda devam ederken, mucize kurtuluşlar devam ediyor.
SESİ 14. SAATTE DUYULDU
Kahramanmaraş merkezde bulunan 11 katlı Menekşe apartmanının enkazında arama çalışmaları yapan ekipler, 26 yaşındaki İç Mimar Rümeysa Türkkorur'un sesini aldı.
Duydukları ses üzerine yoğunlaşan ekipler, 10 saatlik çalışma sonrasında Rümeysa Türkkorur'a ulaştı.
"İNANAMIYORUM, NEREDEN ÇIKTIM BEN?"
Sabah'ın haberine göre, tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra kontrollü bir şekilde dışarı çıkarılan Rümeysa'nın enkazı gördükten sonra söylediği sözler yürekleri dağladı.
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