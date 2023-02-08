Kahramanmaraş’ta enkazdan 10 saatlik çalışmayla kurtuldu! Sözleri yürekleri dağladı

Kahramanmaraş merkezinde bulunan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında sesi gelen 26 yaşındaki iç mimar Rümeysa Türkkorur, ekiplerin 10 saat süren çalışmalarıyla kurtarıldı. Depremden 24 saat sonra kurtarılan Rümeysa'nın ilk sözleri "inanamıyorum, ben buradan nasıl çıktım" oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından başta Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere birçok şehirde binalar yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları binlerce noktada titiz ve hummalı bir şekilde mucize kurtuluşlar için devam ediyor. Bu çalışmaların sürdüğü noktalardan bir tanesi de Kahramanmaraş merkez. Deprem sonrasında olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları şehrin dört bir yanda yıkıma uğrayan noktalarda devam ederken, mucize kurtuluşlar devam ediyor.