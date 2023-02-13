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Afet bölgesine gönderilen montun cebinde unutulmuştu: Depremzede sahibine teslim etti

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Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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Afet bölgesine gönderilen montun cebinde unutulmuştu: Depremzede sahibine teslim etti

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine Rize'den gönderilen montun cebinde bir cüzdan unutulduğu fark edildi. Depremzede vatandaş, para dolu cüzdanı mahalle muhtarına teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ardeşen ilçesinden Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki deprem bölgesine yardımda bulunan Yunus Yunusoğlu isimli vatandaş, yardım amaçlı gönderdiği montta araba anahtarını ve cüzdanını unuttu.

Montu alan depremzede vatandaş, montun cebinde para dolu cüzdanı ve araba anahtarı olduğunu fark etti.

DEPREMZEDE PARA DOLU CÜZDANI TESLİM ETTİ

Depremzede vatandaş, anahtar ile cüzdanı Hatunsuyu Mahalle Muhtarına teslim etti.

Vatandaşın unuttuğu eşyaları teslim alan muhtar ise ilçe merkezinde kurulan Ardeşen yardım çadırına giderek emanetleri Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Hatipoğlu'na teslim etti.

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