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Kendileri küçük yürekleri kocaman çocuklar! Biri harçlık kumbarasını gönderdi diğeri oyuncaklarını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Kendileri küçük yürekleri kocaman çocuklar! Biri harçlık kumbarasını gönderdi diğeri oyuncaklarını

Yüzyılın felaketi olan Kahramanmaraş'taki iki deprem 10 ilde etkili oldu ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanlar için devlet ve millet omuz omuza mücadele verirken, toplanan yardımlar ihtiyaçlarına sahiplerine ulaştırılıyor. Toplama merkezlerine gönderilen küçük bir çocuğun harçlıklarını biriktirdiği kumbara görenlerin yüreğini fethetti. Ayrıca Konya'ya yaşayan başka bir küçük çocukta deprem bölgesindeki yaşıtlarına gönderdiği oyuncaklara iliştirdiği Türk bayraklı notuyla depremzedelerin acısına ortak olmaya çalıştı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden deprem bölgelerine gönderilmek üzere vatandaşların teslim ettiği poşetlerin içerisinden madeni para dolu kumbara da çıktı. Kendi küçük, yüreği kocaman miniğin davranışı, duygu dolu anlar yaşanmasına da neden oldu.

KENDİ KÜÇÜK YÜREĞİ KOCAMAN ERGENE KOCA YÜREKLİ MİNİĞİ ARIYOR
Tüm ülkeyi yasa boğan ve 10 ili adeta enkaz yığınına çeviren deprem nedeniyle tüm Türkiye'de yardım seferberliğine başladı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde de Ergene Kaymakamlığı ve Ergene Belediyesince düzenlenen kampanyaya katkı sağlamak isteyen vatandaşlar, yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Ergene Kültür Merkezine teslim etti. Belediye personeli ile hayırsever gönüllülerin 24 saat mesai esasıyla çalışarak tasnif ettiği yardım malzemeleri, tırlara yüklenerek depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderiliyor.

ÇALIŞMALAR SIRASINDA DUYGU YÜKLÜ ANLAR DA YAŞANIYOR
Ergene Kültür Merkezine ulaştırılan ve içerisinde çeşitli kıyafetlerin bulunduğu çantadan bir de kumbara çıktı. Bozuk paralarını biriktirdiği kumbarasını ailesinin oluşturduğu yardım poşetine ekleyen kendi küçük yüreği büyük çocuğun davranışı, duygu yüklü anlara neden oldu. İçerisinde madeni paraların olduğu kumbarasını deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gönderen küçük çocuğun kim olduğu, Ergene'de merak konusu oldu.

KÜÇÜK İLAY OYUNCAK GÖNDERDİĞİ DEPREMZEDELERİ TÜRK BAYRAKLI NOTUYLA KONYA'YA DAVET ETTİ
Konyalı küçük Hatice İlay, deprem bölgesine gönderdiği oyuncaklara iliştirdiği Türk bayraklı notuyla depremzedelerin acısına ortak olmaya çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası, Konya'dan bölgeye yardımlar sürüyor.

Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'ne getirilen yardım malzemelerinin arasında bir çocuğun yazdığı not ve bölgedeki çocuklar için gönderdiği oyuncaklar dikkati çekti.

Oyuncakların yanında yer alan ve üzerine Türk bayrağı çizilen notta şu ifadeler yer alıyor:

"Merhaba ben Hatice İlay, 10 yaşındayım. Sizin için üzülüyorum, ben de sizin gibi korkuyorum. Dün biz de sallandık ama sizinki gibi değil. İsterseniz Konya'ya gelebilirsiniz, sizin için her zaman yerimiz var. Hem burada az oluyor. Babam ve bazı akrabalarımızla sizin için eşya topluyoruz. Dediğim gibi Konya'ya her zaman gelebilirsiniz."

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