21 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Müslümanlara Kur'an-ı Kerim okuma çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Müslümanlara Kur'an-ı Kerim okuma çağrısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
ABONE OL
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Müslümanlara Kur’an-ı Kerim okuma çağrısı

Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıracak eylemini tekrarlayarak yine Kuran-ı Kerim yaktı. İslam alemini hedef alan bu alçak eylem sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okuma çağrısında bulundu. Erbaş, "Yarın, sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etmek için camilerdeyiz. Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin" mesajını verdi.

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu sonrası Diyanet İşleri Başkanlığından önemli bir çağrı geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kur'an dostları. Haydi sabah namazına. Yarın, sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etmek için camilerdeyiz. Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin, Kur'an'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın İnşallah." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ'TE ALÇAK EYLEM

Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıracak eylemini tekrarlayarak yine Kuran-ı Kerim yaktı.

Paludan'ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü.

Aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, dün yaptığı açıklamayla İsveç polisinin bugün yapacağı eyleme izin verdiğini vurgulamış ve herkesi sosyal medya hesaplarından eyleme davet etmişti.

Paludan, TSİ ile saat 15.00'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki bir alanda İsveç polisinin aldığı güvenlik önlemleri arasında elinde bir çakmak ile uzun bir açıklama yaptı.

Paludan daha sonra Kuran-ı Kerim'i yakıp, elinde yanan Kuran-ı Kerim ile açıklamalarına devam etti. Eylem sırasında İsveç polisinin Paludan'a müdahale etmediği görüldü.

RASMUS PALUDAN KİM?

Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, Stram Kurs adlı aşırı sağ çizgide olan ve Danimarka ile İsveç'te faaliyet gösteren bir siyasi partinin kurucusu olarak biliniyor.

Paludan, daha önce Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Paludan daha önce de Kuran-ı Kerim yakma eylemi düzenlemiş ve en son geçen yıl Müslümanların yoğun yaşadığı bir semtte Kuran-ı Kerim yakam eylemini gerçekleştirmişti.

İşte skandalın arkasındaki isim İŞTE SKANDALIN ARKASINDAKİ İSİM
Türkler izin vermiyor "TÜRKLER İZİN VERMİYOR"
İptal sonrası İsveçli bakandan ilk açıklama İPTAL SONRASI İSVEÇLİ BAKANDAN İLK AÇIKLAMA
Bahçeli’den İsveç’e sert tepki: Sabır taşını çatlattı BAHÇELİ'DEN İSVEÇ'E SERT TEPKİ: SABIR TAŞINI ÇATLATTI
İsveç ateşle oynuyor! Türkler ayaklandı! İSVEÇ ATEŞLE OYNUYOR! TÜRKLER AYAKLANDI!
İsveç’te Başkan Erdoğan’a alçak provokasyon İSVEÇ'TE BAŞKAN ERDOĞAN'A ALÇAK PROVOKASYON

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA