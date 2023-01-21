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BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in ağabeyi Fahreddin Akben vefat etti

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
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BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in ağabeyi Fahreddin Akben vefat etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in ağabeyi Fahreddin Akben yaşamını yitirdi. Fahreddin Akben'in cenazesi, yarın öğle vakti Kahramanmaraş Ulu Camii'de kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in ağabeyi Fahreddin Akben vefat etti.

Beyin ameliyatı olan Fahreddin Akben (69), Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun süredir tedavi görüyordu.

Fahreddin Akben'in cenazesi, Kahramanmaraş Ulu Camii'de yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.

(Fotoğrafta: BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben)

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