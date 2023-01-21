Terör örgütü PKK'nın üssü İsveç'te Başkan Erdoğan'a yönelik yeni provokasyon: Maketin başını keserek nefret kustular
Terör örgütü PKK/YPG'nin üssü haline gelen İsveç'te skandallar serisi yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'a benzeyen bir maketi belediye binası önünde direğe asan terör örgütü üyeleri yeni bir provokasyona kalkıştı. İsveç’in başkenti Stockholm'de PKK/YPG terör yandaşları Başkan Erdoğan’a benzetilen bir maketin başını keserek ipte sallandırdı. Diğer yandan bugün Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç makamlarının verdiği izinle Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an- Kerim yakmaya kalkıştı. İşte o görüntüler...
Geçtiğimiz günlerde İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.
O anlarda sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'a yönelik tehditler savuran PKK'lı hainler üst üste yeni provokasyonlara imza attı.
KUR'AN-I KERİM'İ YAKMAYA KALKIŞTILAR
İsveç'te yeni bir provokasyona daha imza atıldı. Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç makamlarının verdiği izinle Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an- Kerim yakmaya kalkıştı. Bu çirkin skandalın üzerine bir de İsveç yönetimi, terör örgütü PKK destekçilerinin başkent Stockholm'de yürüyüş yapmasına izin verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN MAKETİNİN BAŞINI KESEREK İPTE SALLANDIRDILAR
Diğer yandan terör örgütlerinin adeta üssüne dönen İsveç'te yeni bir skandal daha yaşandı. Terör örgütü PKK yandaşları İsveç'te Başkan Erdoğan'a benzeyen maket ile sokaklarda provokasyona kalkıştı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK/YPG terör yandaşları Başkan Erdoğan'a benzetilen bir maketin başını keserek ipte sallandırdı.
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