Terör örgütü PKK’nın üssü İsveç’te Başkan Erdoğan’a yönelik yeni provokasyon: Maketin başını keserek nefret kustular

Geçtiğimiz günlerde İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.